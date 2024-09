Guillem Mateo, d'Units per Avançar, s'incorporarà al grup del Parlament el 5 de setembre

Foto: Units per Avançar

El conseller nacional d'Units per Avançar, Guillem Mateo , prendrà possessió del seu escó de diputat al Parlament de Catalunya el proper dia 5 de setembre. A les eleccions del passat 12 de maig, Guillem Mateo va ser a la posició número 29 de la llista del PSC i Units de la demarcació de Barcelona, ​​quedant-se en un lloc per aconseguir l'escó.

Ara, després de la formació del Govern de la Generalitat i amb les incorporacions d?alguns diputats a l?Executiu que han deixat l?escó, Mateo accedeix a l?acta i es converteix en nou de diputat del Parlament de Catalunya.

Guillem Mateo ha desenvolupat la seva carrera professional al sector de la banca , actualment a l'àrea de Màrqueting i anteriorment al departament de Comunicació Externa. També ha tingut vinculació professional amb UGT de Catalunya .

Mateo (Campdevànol 1982) viu a Santa Susanna (Maresme), té estudis d'Economia per la UPF, postgrau en Màrqueting Digital per la Salle, en Comunicació Corporativa per la BSM-UPF i en Assessorament Financer també a la BSM-UPF.