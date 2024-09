Illa planta cara a Junts i els exigeix que posin Catalunya per davant de les seves estratègies polítiques

Foto: EuropaPress

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantit aquest dijous que complirà l?acord d?investidura amb ERC per a un model de finançament singular per a Catalunya, i va subratllar que el Govern defensarà una Catalunya solidària amb la resta d'Espanya.

"L'acord es complirà, sé que costarà, però es complirà", ha assegurat Illa en una compareixença a petició pròpia davant del ple del Parlament per explicar la composició del nou Govern.

També ha assegurat que ni ell ni el seu Govern contribuirà a alimentar "els que només volen soroll" al voltant del debat sobre el finançament singular.

Així mateix, Illa ha defensat que Catalunya és i serà solidària amb la resta d'Espanya: "Catalunya és solidària. No només en matèria de finançament, sinó també en molts altres àmbits".

AFEGEIXEN A JUNTS

Illa no ha dubtat a retreure Junts per haver fet "tot el que han pogut i una mica més" perquè no hi hagi Govern, després que el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, l'hagi acusat a ell i als consellers de vacances després de la investidura del 8 d'agost.

"Avui voldrien que estiguéssim preparant unes eleccions a Catalunya, i em parla que no treballem? Quan vostès han fet tot el que han pogut i una mica més perquè no hi hagi Govern?", ha ironitzat en el torn de rèplica durant la seva compareixença a petició pròpia al ple del Parlament per explicar la composició del nou Govern.

Ha assegurat que "Catalunya avui està millor", encara que sigui amb un Govern que no agradi Junts, i ha defensat l'acció de govern de l'Executiu aquest últim mes, al·legant que ha fet més en un mes d'agost que governs anteriors.

"ACTITUD CONSTRUCTIVA"

També ha demanat als grups parlamentaris que tinguin una "actitud constructiva" per trobar punts en comú i, així, pensar primer a Catalunya i posar-la al davant.

"Posem Catalunya per davant. Jo em comprometo. Crec, sincerament i humilment, que amb la composició del Govern que avui us he presentat, ho demostro", ha afirmat Illa, que ha assenyalat que alguns consellers van --textualment-- més enllà de les fronteres ideològiques del PSC.

En aquest sentit, ha demanat consensos amplis i ha estès la mà a tots els grups parlamentaris excepte Vox i Aliança Catalana, sobre els quals ha assenyalat que "practiquen discursos d'odi".

"Serà una prioritat del meu Govern desmuntar metòdicament, impecablement, pacientment, els discursos d'odi que no tenen cabuda a la societat catalana, ni a l'europea, ni a l'espanyola", ha sostingut.

El president ha explicat que l'objectiu del seu Govern es basa en tres eixos : la institucionalitat i l'autogovern efectiu; els serveis públics, i una industrialització i generació de prosperitat verda segons criteris mediambientals.

També ha situat cinc prioritats per a la seva acció de Govern : ambiental; social; econòmica; de reforma de ladministració pública i dels serveis públics i política.

AUTOGOVERN FORT

Ha afirmat que el seu Govern treballarà per una Catalunya solidària amb un autogovern fort que tingui els recursos necessaris per prestar serveis públics als ciutadans.

"Defensem una implicació, també des de Catalunya, en la millora d´Espanya des d´un concepte de solidaritat basada en els valors socialdemòcrates i d´humanisme cristià que defenso", ha exposat.