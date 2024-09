El Parlament aprova un suplement de crèdit als Pressupostos del 2023 prorrogats

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous un decret de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat del 2023 prorrogats per al 2024, en l'àmbit de la salut, amb els vots a favor de PSC-Units, Junts i ERC, el 'no' de Vox i l'abstenció de PP, Comuns, CUP i AC.

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat en una intervenció al ple el decret i el suplement de crèdit de 142 milions "per fer front a aquelles necessitats urgents que no es poden obviar des del Govern".

En aquest sentit, ha demanat als grups parlamentaris el seu suport per aprovar el decret i poder destinar el suplement de crèdit a despeses de l'àmbit de la salut, lligats, entre altres qüestions, al seu desplegament al territori i "reassignació de recursos importants" .

GRUPS PARLAMENTARIS

El diputat del PSC Jordi Riba ha defensat que l'objectiu del decret és garantir la continuïtat i la sostenibilitat del servei de salut malgrat la situació de pròrroga i millorar l'equitat territorial "en un àmbit tan important i tan delicat com el de la salut" .

Jordi Fàbrega (Junts) ha afirmat que "el problema" és que es pressuposten entre 12.000 i 13.000 milions d'euros per a salut i se'n gasten 15.000 o 16.000, i ha apuntat que els catalans paguen "cada any 60.000 milions en impostos però 22.000 dèficit fiscal a Espanya", diners que, ha criticat, no es poden invertir a Catalunya.

El republicà Juli Fernàndez ha considerat que, a causa del dèficit fiscal, Catalunya no pot disposar de tots els recursos que generen els catalans i ha assegurat que a ERC estaran "vigilants perquè els recursos estiguin al servei" dels catalans i que serveixin per millorar els serveis públics.

Des del PP, la diputada Míriam Casanova ha dit que veu bé destinar més recursos públics per millorar la qualitat de la sanitat catalana però creu que "no està justificat al decret que aquestes despeses proposades siguin realment urgents" perquè no es puguin pressupostar per al 2025.

La diputada Maria Elisa García (Vox) ha expressat no estar d'acord amb aquest suplement de crèdit als Pressupostos de la Generalitat a l'àmbit de la salut perquè creu el PSC està "utilitzant les agències públiques com a agència de col·locació i es reparteixen el pastís entre tots els fidels amb carnet”.

El diputat David Cid (Comuns) veu necessari aprovar el decret per garantir una atenció mèdica de qualitat; lamenta que se segueixi prioritzant, segons ell, l'atenció hospitalària davant de la primària; i creu que el Siscat “està arribant a una situació límit i és un pou fosc de recursos públics”.

La cupaire Laia Estrada ha assegurat que el decret "afavoreix l'hospitalocentrisme i la transferència de recursos públics a mans privades" i ha criticat les fundacions privades mèdiques i creu que la solució és una sanitat que sigui completament pública.

Finalment, la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha assenyalat que la solució "no és fer suplements de crèdit, sinó restituir l'estat català, aturar la immigració il·legal i garantir que no entri ningú sense assegurança mèdica ni contracte previ de feina".