El PP demana la reprovació dels responsables de l'acció exterior de la Generalitat

Un detall de la façana de la Generalitat. Foto: Europa Press

El Partit Popular (PP) intentarà que les Corts Generals reprovin els responsables polítics de les ambaixades de la Generalitat de Catalunya per la seva implicació a impulsar el Procés a l'estranger. Aquesta mesura es debatrà a la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, on els d'AlbertoNúñez Feijóo compten amb majoria. La iniciativa sorgeix de les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes al seu informe de fiscalització sobre l'ús de recursos assignats a les polítiques d'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017.

El PP argumenta que les ambaixades catalanes van utilitzar recursos públics per recolzar el Procés "de manera deslleial cap a l'Estat", i sol·licita que es reprovi els seus responsables. A més, el PP insta la Generalitat a actuar amb lleialtat institucional, coordinant-se amb l'Estat, i exigeix més control financer i transparència en la gestió de les seves delegacions.

Per la seva banda, Vox proposa el tancament immediat de les delegacions de la Generalitat a l'exterior , al·legant que fomenten el separatisme amb fons públics . També advoca per reassignar aquests recursos per promoure la unitat nacional i la convivència pacífica entre els espanyols. La formació d'Abascal també pretén aprofitar aquest tràmit perquè les Corts insten el Govern que "reguli el procediment a través del qual les comunitats autònomes puguin posar de manifest les seves necessitats, prioritats i criteris amb vista al desenvolupament de les seves competències d'acció exterior" .

El PSOE, en canvi, busca que el Govern reguli l'acció exterior de les comunitats autònomes i les seves delegacions , establint directrius clares per coordinar les activitats amb l'Estat. Així mateix, proposa millorar els sistemes de control per evitar despeses il·legals i assegurar la coordinació amb el Ministeri d'Exteriors.

D'altra banda, els partits independentistes, ERC i Bildu rebutgen l'informe del Tribunal de Comptes. Consideren que és parcial i que envaeix competències del Tribunal Constitucional. A més, denuncien que l'informe presentat no és objectiu i critiquen que s'hagi debatut quan encara hi ha processos penals relacionats en curs, i defensen que l'informe s'hauria de revisar tenint en compte la propera Llei d'Amnistia.