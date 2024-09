La condició indispensable dels Comuns per donar el sí als Pressupostos de la Generalitat

Joan Mena, en una compareixença recent. Foto: Europa Press

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha situat el règim sancionador que regula els preus del lloguer com a "condició indispensable" per acordar amb el PSC els Pressupostos de 2025, i ha recordat que aquesta mesura està inclosa dins de l'acord d'investidura entre totes dues formacions.

En roda de premsa aquest dilluns 23 de setembre, ha assegurat que aquest règim sancionador és la "eina més immediata del Govern per fer abaixar els preus del lloguer", i ha defensat que hi hagi inspectors que sancionis els que cometin frau de llei amb els preus del lloguer o amb falsos lloguers de temporada.

Preguntat per si el règim sancionador serà una línia vermella per acordar els comptes, Mena ha insistit que serà una "condició indispensable", i ha subratllat que la vivenda és la principal preocupació a Catalunya.

Ha valorat com a bon punt d'inici l'aprovació del sostre de despesa la setmana passada per part del Govern, i ha detallat que han tingut converses amb el PSC sobre els comptes, però encara no han iniciat les negociacions. "Estem pendents de la primera data de negociació", ha afegit.

Mena considera que, malgrat les discrepàncies internes dins d'ERC prèvies al seu Congrés, "si la proposta de Pressupostos del PSC compleix l'acord d'investidura d'ERC i Comuns serà molt complicat que algú no voti a favor", després de ser preguntat per si ho veu perillar.

Lloguers de temporada

A més, el portaveu dels Comuns ha reclamat a Junts que "rectifiqui" el seu 'no' a la tramitació de la proposició de llei per regular lloguers de temporada i d'habitacions al Congrés i que permeti el debat a la Cambra baixa.

"Esperem comptar amb l'empenta dels socialistes per prioritzar la reforma perquè encara és possible aprovar-la", ha afirmat Mena, que ha recordat que aquesta mesura també estava recollida a l'acord d'investidura de PSC i Comuns.

El portaveu considera que l'aprovació d'una mesura com aquesta serà la prova definitiva que el PSC treballa per complir el pacte.