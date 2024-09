Tensió entre Transports, Generalitat i sindicats de Renfe pel traspàs de Rodalies | Renfe

La Generalitat i el Ministeri de Transports han convocat els sindicats de Renfe en un intent per desactivar futures mobilitzacions, després que el passat 10 de setembre de 2024 aquests sindicats duguessin a terme protestes a causa de la gestió del traspàs de Rodalies. El malestar radica en el que els sindicats consideren incompliment dels acords assolits prèviament.

El traspàs de Rodalies a la Generalitat inclou que l'Estat assumeixi un deute de 132 milions d'euros que aquesta té amb Renfe, una mesura que, en teoria, hauria de facilitar la transició. No obstant això, els sindicats —Semaf, CC OO, UGT, SCF, CGT i SF— han denunciat la manca d'informació sobre els avenços en aquest procés i en la Societat de Mercaderies de Renfe.

Un dels principals motius de la protesta és que els sindicats senten que no s'estan complint els acords signats al novembre de 2023, els quals asseguraven la integritat de les càrregues de treball, infraestructures i personal després del traspàs. A més, el Comitè General d'Empresa va sol·licitar la creació d'una comissió de conflictes laborals el 28 d'agost de 2024 per intentar mediar en els desacords, però la reunió del 5 de setembre no va arribar a cap acord, fet que va augmentar la frustració dels treballadors.

D'altra banda, els sindicats també es mostren preocupats pel futur de Renfe Mercaderies, que al setembre de 2023 va incorporar Medlog, del grup italo-suís MSC, com a soci estratègic. Aquesta col·laboració genera inquietud entre els treballadors, que temen que l'entrada d'aquest nou soci afecti l'estabilitat laboral dins l'empresa.

A aquests problemes s'hi suma el robatori de coure que va tenir lloc al febrer de 2024 a la xarxa ferroviària de Barcelona, fet que va causar greus danys i va afectar significativament el trànsit ferroviari. Els sindicats han utilitzat aquest incident com a exemple de la necessitat d'una millor planificació i comunicació en tot el procés de traspàs i modernització de la infraestructura.