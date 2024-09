Sílvia Orriols (Aliança Catalana) respon a les crítiques pel seu sou al Parlament

Sílvia Orriols - X - @orriolsderipoll

Sílvia Orriols, diputada del Parlament de Catalunya, ha sortit al pas de les crítiques sobre el sou amb un missatge contundent a les xarxes socials. En una piulada publicada recentment, la líder d'Aliança Catalana va reconèixer que el seu salari és elevat, però va emfatitzar que defensar els drets dels catalans li ha costat molt més que diners. Orriols va detallar que la seva activitat política li ha portat tres denúncies per delicte d'odi, una sanció econòmica, agressions físiques i amenaces de mort en xarxes socials.

"Ahir em van retreure la nòmina que cobro del Parlament. Són molts diners, sí. Però a mi, defensar els drets dels catalans ja m'ha costat tres denúncies per delicte d'odi, una sanció de 10.001 euros, dues agressions físiques i amenaces de mort a les xarxes. No és cap bicoca", va escriure la diputada al seu compte de Twitter.

La paraula bicoca fa referència a alguna cosa que s'obté fàcilment, sense esforç i amb un gran benefici. A l'afirmar que la seva feina "no és cap bicoca", Orriols deixa clar que, encara que el seu salari pugui semblar elevat, no la rep sense sacrificis.

Quant cobren els diputats del Parlament?

El sou base d'un "diputat ras" al Parlament està fixat en 2.921,82 euros mensuals, però aquesta xifra pot augmentar substancialment en funció de les responsabilitats addicionals que s'assumeixin. Per exemple, un president de grup parlamentari rep un extra de 2.936,30 euros, i els portaveus adjunts poden percebre un complement entre 2.803,12 i 1.369,80 euros, depenent de la seva categoria.

A més, hi ha complements per presidència de comissions legislatives, que oscil·len entre 586,07 i 723,58 euros mensuals, així com indemnitzacions per despeses de viatge i desplaçaments, que depenen de la distància entre la residència del diputat i el Parlament, situat a Barcelona . Aquestes indemnitzacions van des de 16.975,56 euros anuals per als que viuen a l'àrea metropolitana fins a 23.895,12 euros per als que resideixen a més de 190 quilòmetres de la ciutat.

Orriols, que ha estat una figura polèmica a la política catalana, va deixar clar en el seu missatge que el salari que rep no és un regal ni una cosa que s'obté sense esforç, sinó una compensació pels riscos i dificultats a què s'enfronta diàriament. A més de les denúncies i sancions que esmenta, Orriols ha estat al centre de diverses controvèrsies per les seves postures polítiques, especialment en relació amb temes d'immigració i sobiranisme, cosa que ha generat un clima de tensions al voltant de la seva figura.

Amb aquest missatge, la diputada va voler subratllar que la seva remuneració no està exempta de costos personals, defensant la seva feina com una cosa que va més enllà dels diners i que suposa sacrificis tant físics com a emocionals.

Orriols ha rebut tant suport com crítiques després de la declaració. Mentre que alguns valoren la seva feina en l'àmbit polític, altres consideren que els sous dels parlamentaris s'haurien d'ajustar millor a la realitat econòmica del país, on molts ciutadans no arriben a aquestes xifres ni amb un any de feina.