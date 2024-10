Els Comuns afronten la seva IV Assemblea Nacional amb "marge de creixement" futur | Comuns

Catalunya en Comú ha aprovat en el seu Consell Nacional d'aquest dissabte la ponència política i organitzativa 'Construïm futur en comú', de la IV Assemblea Nacional de novembre, en la qual constaten que "l'espai polític té marge de creixement".

Afronten l'assemblea per actualitzar la seva estratègia i per definir els seus objectius per a Catalunya pensant en les eleccions municipals de 2027, informen els Comuns en un comunicat.

El text afirma que, després d'una dècada de Comuns, aquesta assemblea ha d'aspirar a "reforçar-se ideològicament i enfortir l'organització amb una major presència territorial"; a continuar defensant la ideologia amb què van sorgir, i a propugnar una Catalunya republicana, federal i plurinacional.

El Consell Nacional també ha aprovat la presidència de la Mesa de la IV Assemblea Nacional, que assumeixen Jordi Collado, de Tarragona, i Marina Escribano, de Mollet del Vallès (Barcelona).

Davant l'assemblea del 16 i 17 de novembre, els Comuns continuen amb el seu calendari: el dilluns començaran el període de comunicació de la intenció de presentar candidatura (fins divendres) i la recollida d'avals.

El dia 22 començarà el període de presentació de candidatures; el 27 acabarà la recollida d'avals; el 29 acabarà el període de presentació de candidatures, i el 30 es farà la proclamació provisional de les candidatures i es publicaran.

Del 31 d'octubre al 2 de novembre es recolliran al·legacions de candidatures; el 4 de novembre serà el termini màxim de resolució d'al·legacions de candidatures i la proclamació definitiva; el 5 començarà la campanya electoral; el 7 serà l'inici de les votacions, i l'11 acabaran la campanya electoral i les votacions.

El 12 es farà la proclamació provisional de resultats; el 13 i 14 es recolliran al·legacions, el 15 es farà la resolució i proclamació definitiva dels resultats, i el cap de setmana del 16 i 17 es farà l'Assemblea Nacional.