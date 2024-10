Batet qüestiona la independència d'Illa i el president demana que faci una oposició "útil"

Foto: EuropaPress

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha expressat aquest dimecres els dubtes que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es planti davant el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, perquè creu que prioritza "els interessos" del PSOE i no els de Catalunya.

"Es deu més als catalans que als interessos del PSOE. Governi per a tothom i no només per satisfer Pedro Sánchez", ha sostingut Batet en la seva intervenció durant la segona sessió del Debat de Política General al Parlament, on ha titllat a Illa de ser un home de partit.

Segons ell, això s'evidenciarà quant toqui defensar interessos de Catalunya que incomodin el Govern: “Si governa el PSOE, tornarà amb les mans buides. Si governa el PP, també. En un cas o altre, tractant-se de l'autogovern de Catalunya, no en té voluntat de plantar-se davant del seu partit, ni capacitat de pactar amb el PP. Amb vostès, la suma per a Catalunya sempre serà zero”.

Després d'assegurar que pot comptar amb Junts si és per defensar els interessos dels catalans, ha concretat que té oportunitat de fer-ho si recolza l'increment del sostre de despesa que plantegen al Congrés perquè Catalunya disposi de més recursos i més capacitat de despesa ".

"¿Posarà la força dels 19 diputats del PSC en defensa dels interessos de Catalunya? ¿S'atreviran a trencar la disciplina de vot com van fer els diputats del PSC per defensar el dret a decidir de Catalunya?", ha reptat Batet.

Demana "aixecar la veu"

A parer seu, si Illa no és capaç d'"aixecar la veu" en aquesta qüestió creu que tampoc ho farà per defensar un finançament singular per a Catalunya o per al traspàs de les competències en matèria d'immigració, entre altres qüestions.

Sobre la proposta d'un finançament singular per a Catalunya, ha assegurat que desconeixen en què consistirà perquè, segons Batet, les parts que ho van acordar --PSOE I ERC-- expliquen coses diferents: "Les contradiccions entre vosaltres i els vostres socis provoquen que el Govern tingui una enorme manca de credibilitat".

A més de considerar que Illa encapçala un Govern "feble", ha negat que hi hagi normalitat política a Catalunya si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig no poden ser al Parlament ni tornar a Catalunya sense ser detinguts.

També ha explicat algunes de les principals propostes de resolució que registraran a la Cambra, entre les quals una sobre el català, sobre el repte de la immigració, una altra sobre mesures en matèria d'habitatge i una altra per reduir la burocràcia, entre d'altres.

Illa demana a Junts que esculli entre el tipus d'oposició que faran

Per part seva, Illa ha demanat a Batet que aclareixi si la seva formació triarà entre ser una oposició per "desestabilitzar" o per fer política útil durant aquesta legislatura. "Una bona oposició ajuda a fer un bon govern. Jo necessito que vostè me'l recordi periòdicament, perquè serà un estímul per poder-ho fer. Ara, li demano que ho faci amb una actitud constructiva", ha assegurat.

Illa ha subratllat que, si es repassen els últims anys, no percep "bons senyals" a Junts, a qui ha acusat textualment de desestabilitzar el Govern de coalició amb ERC, del qual finalment van sortir, encara que també ha valorat alguns senyals positius.

També ha demanat més temps a Junts a l'hora d'avaluar l'acció del seu Govern, i ha recordat que el seu Executiu fa 8 setmanes que és a la Generalitat i que el seu propòsit és treballar en àmbits com el català, la immigració i l'habitatge.

En relació amb els processos de negociació, Illa ha instat Junts a no barrejar carpetes ia tractar els assumptes del Congrés per separat dels del Parlament: "No barregem llibretes i no ens confonguem d'interlocutors perquè ens farem mal tots. Jo intentaré no fer-ho , no ho facin vostès tampoc”.

El president català ha reivindicat que els socialistes també estiguen liderant el Govern central, i ha avisat que l'alternativa a Espanya és un Executiu conformat pel PP i Vox.

Ha destacat mesures promogudes pel Govern central que, al seu parer, també beneficien Catalunya, amb exemples com la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que titlla com a reflex d'un model de "prosperitat inclusiva" que defensa el PSC.

També ha demanat a Junts que negociï al Congrés el sostre de despesa del Govern central, que faci les seves propostes de millores i que al final ho aprovi.

"És veritat que els seus 7 diputats són necessaris per tirar això endavant. Ara, ¿per què serviran aquests 7 diputats? Per bloquejar, per desestabilitzar? O per millorar les coses i tirar endavant? Jo és el que els demano", ha remarcat.