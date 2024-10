Els Comuns carreguen contra les propostes de Junts en matèria d'habitatge

Cid, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press / Junts / Canva Pro

El portaveu dels Comuns al Parlament de Catalunya, David Cid , ha carregat contra la proposta de Junts d'aplicar bonificacions fiscals als propietaris de vivendes per incentivar l'oferta del marcatge de lloguer. "Ni Díaz Ayuso gosaria fer la proposta que està posant sobre la taula Junts per Catalunya", ha apuntat.

A la manera de veure de Cid, la mesura defensada pels postconvergents suposa "regals fiscals a aquella gent que està vulnerant la llei", cosa que veu un escàndol, ha sostingut textualment en una entrevista concedida aquest dijous 10 d'octubre a SER Catalunya .

"Si et saltes la llei però només te la saltes una mica, el 30%, et faré bonificacions fiscals. És un escàndol", ha insistit el portaveu dels Comuns, que també ha criticat que al mateix punt s'inclogui, als seus paraules, perdonar impostos dhabitatge als menors de 39 anys.

D'aquesta manera, ha sostingut que "Junts per Catalunya té molt clar qui en aquesta defensant", segons ell, com es va demostrar en la votació al Congrés sobre els lloguers de temporada, on els de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , no van votar pels catalans, en les seves paraules.

"La votació de Junts per Catalunya al Congrés no era per defensar els catalans i catalanes. Era per defensar La Caixa, Cerberus i, evidentment, Cevasa", ha denunciat Cid.