Els comuns surten en defensa d'Ada Colau després de la denúncia d'Aída Nizar a Errejón

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha assegurat aquest dimarts que si l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagués presenciat qualsevol agressió masclista o qualsevol acte de violència contra una dona, “ho hauria denunciat a l'instant” i, textualment , des del minut u.

Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament, després de preguntar-li sobre la denúncia que l'excursant de Gran Germà Aída Nízar ha interposat contra l'exportaveu al Congrés de Sumar Íñigo Errejón per una presumpta agressió sexual esdevinguda el 2015 en presència, segons ella , de Colau i el llavors dirigent de Podem a Catalunya, Xavier Domènech.

Cid ha apuntat que, en aquests moments, el partit no té constància que el dia dels fets Colau hagués participat en cap acte amb Errejón ja que, en les seves paraules, aquell dia la líder dels Comuns va anar a un acte al Cercle de Belles Arts de Madrid amb l'exalcadesa de Madrid Manuela Carmena i altres "alcaldes del canvi".

"No ens consta cap acte de la Complutense ni cap acte conjunt amb Íñigo Errejón", i ha trasllat, textualment, el seu ple respecte cap a la denunciant.

El portaveu ha remarcat que la prioritat del seu partit ara és acompanyar les víctimes i ha afirmat que, en les seves paraules, segurament les coses no s'han fet prou bé per evitar situacions com les que apunten les denúncies contra Errejón.