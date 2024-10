DIRECTE: Ple al Parlament de Catalunya

Una imatge del Parlament de Catalunya. Foto: Parlament de Catalunya

Aquest dimecres 30 d'octubre se celebra el darrer Ple del mes al Parlament de Catalunya. La sessió ha començat a les 9 del matí amb unes paraules de solidaritat per part del president Salvador Illa per a les persones afectades per la DANA que fueteja la Comunitat Valenciana i també zones de Castella-la Manxa, com Albacete.

El ple del Parlament designarà els tres diputats que defensaran davant del Congrés la proposició de llei de modificació de la prescripció dels delictes contra la llibertat sexual contra menors d?edat.

Serà al segon ple d'aquesta nova legislatura, que començarà amb la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, i als consellers del Govern, i que s'allargarà fins dijous al migdia, amb un ordre del dia que inclou també 10 interpel·lacions i el debat i votació de 7 mocions.

Va ser el desembre de l'any passat quan els grups de PSC-Units, ERC, Junts i comuns van presentar una proposició de llei al Parlament per demanar al Congrés una modificació del Codi Penal amb l'objectiu que les penes d'abusos menors de més de cinc anys no prescriguin.

Aleshores es va iniciar el camí parlamentari per enviar a la Cambra Baixa la modificació penal per donar resposta a una de les principals demandes de les víctimes, la no prescripció d'aquests delictes, tenint en compte també que no té caràcter retroactiu.

Al febrer, la Cambra catalana va aprovar portar la iniciativa al Congrés amb els vots de PSC-Units, ERC, Junts, Comuns, Cs i un diputat no adscrit, el rebuig de Vox i l'abstenció de la CUP, el PP i una diputada no adscrita.

