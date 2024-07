El TC exonera Manuel Chaves de part de la prevaricació en el cas dels ERO d'Andalusia

Chaves (esquerra) i Griñán (dreta). Foto: Europa Press

El Tribunal Constitucional (TC) ha exonerat l'expresident de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves parteix de la prevaricació per la qual va ser condemnat a nou anys d'inhabilitació pel "procediment específic" de finançament dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents amb càrrec als fons autonòmics.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press confirmen que la majoria del Ple ha avalat l'esborrany de la ponència de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proposava anul·lar la condemna i ordenar a l'Audiència de Sevilla que dicti una nova que es limiti a la possible prevaricació comesa entre 2000 i 2001.

El tribunal ha informat que els seus magistrats han declarat que s'ha vulnerat el dret a la legalitat penal i per això ordena retrotreure les actuacions perquè es "dicti una nova decisió respectuosa amb els drets fonamentals infringits".

Com en els casos anteriors relatius als ERO, la votació s'ha tancat amb set vots a favor i quatre en contra. La sentència compta amb els vots particulars dels quatre magistrats de l'ala conservadora: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa i Concepción Espejel.

Els projectes de llei "no són prevaricació"

En les últimes setmanes, el TC ha explicat a les seves resolucions relatives als 'ERE' les diferències entre les actuacions comeses entre 2000 i 2001 i les relatives al període 2002 i 2009. A diferència de les del primer tram, les últimes van comptar amb el paraigua legal dels avantprojectes i projectes de llei de pressupostos que es van aprovar al Parlament d'Andalusia.

Aquesta interpretació es tradueix en una rebaixa eventual de les penes, que hauran de ser acordades per l'Audiència de Sevilla en limitar-se a condemnar els fets relatius a 2000 i 2001.

El tribunal ja va dir a la sentència relativa a l'exconsellera d'Economia andalusa Magdalena Álvarez que el projecte de llei (mentre és projecte) no es pot sotmetre a un judici de legalitat i una vegada s'ha aprovat, en haver-se convertit en llei, l'únic judici que cal és el de constitucionalitat.

Així les coses, com que el Constitucional no es va arribar a pronunciar sobre la constitucionalitat de la norma perquè no es va recórrer davant el tribunal de garanties, se'n presumeix la legalitat i empara les actuacions dels que van actuar sota el seu paraigua.

En aquest sentit, el tribunal reitera que l'elaboració dels avantprojectes de llei i la seva aprovació com a projectes de llei pel Parlament d'Andalusia no pot ser constitutiva d‟un delicte de prevaricació. La cort de garanties ha abordat el recurs de Chaves després d'haver-se pronunciat sobre set més. De moment, les sentències han suposat la llibertat de cinc exalts càrrecs de la Junta: l'exconsellera d'Hisenda Carmen Martínez Aguayo --que ja gaudia del tercer grau penitenciari--; l'exconseller d'Innovació Francisco Vallejo; l'exdirector de l'IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; l'exconseller d'ocupació Antonio Rodríguez; i l'exviceconseller d'Innovació Jesús María Rodríguez Román.