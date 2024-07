La delegació del PP denuncia que el "règim dictatorial" del "tirà" Maduro els hagi expulsat de Veneçuela

Delegación del PP en el aeropuerto de Caracas | PP

Els parlamentaris del Partit Popular (PP) que han viatjat aquest divendres a Veneçuela, convidats per l'oposició veneçolana com a observadors en les eleccions de diumenge, han denunciat que el "règim dictatorial" de Nicolás Maduro els ha prohibit l'entrada i els ha expulsat del país. Sopesant que diumenge podria haver-hi un "cop d'estat" a la regió latinoamericana, el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, ha expressat el seu temor fundat en aquest sentit.

"Ens anem no amb la sospita sinó amb el temor fonamentat que diumenge hi haurà un cop d'estat. Que l'elecció que es produirà diumenge està manipulada", ha afirmat Pons rodejat d'altres nou parlamentaris a l'aeroport de Caracas, en un vídeo difós per la formació.

Després de ser informats de la seva deportació, Pons ha fet una crida al poble veneçolà perquè es revolti "amb tal força que la resistència establerta pel règim sigui vençuda".

En aquest context, ha denunciat que la delegació del PP ha reclamat tant la presència del cap dels comandaments d'observació, José Luis Rodríguez Zapatero, com del ambaixador d'Espanya, i cap dels dos s'ha presentat. "Ens han deixat a mercè de les forces de seguretat veneçolanes (...) ens expulsen i amb nosaltres tanquen les finestres com un maltractador quan va a començar a pegar", ha llançat.

Per la seva banda, el portaveu del Grup Parlamentari Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha carregat contra el "tirà" Maduro en un fil de missatges juntament amb un vídeo publicat a la xarxa social X des de l'aeroport de Caracas, insistint en què el "portasot" que han rebut és una "rotunda declaració d'intencions" que el "chavisme no vol testimonis" i "no vol que la comunitat internacional tingui ulls i orelles a Veneçuela".

Així mateix, el portaveu del PP al Congrés ha recriminat que l'ambaixador d'Espanya a Veneçuela no hagi acudit a assistir una delegació de diputats i senadors espanyols i ha acusat l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero de ser "còmplice" d'aquest "atropellament democràtic" i al Govern de Pedro Sánchez de mostrar la seva "connivència" amb el "règim dictatorial de Maduro".

Segons el seu parer, el que està passant és "la demostració de la desesperació del chavisme davant una majoria que aposta pel canvi" i ha denunciat que no permetre l'entrada de representants públics per observar les eleccions és "anunciar anticipadament la intenció de manipular-les".

En aquestes condicions, Tellado ha anunciat que denunciaran davant qualsevol instància "tot atac, violació de drets o irregularitat", reclamant al mateix temps unes "eleccions netes, democràtiques, que se senti la veu del poble veneçolà i que es pugui votar en pau i llibertat".

També la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que ha publicat un vídeo a la xarxa social X després de ser expulsada del país i des de dins d'un altre avió, ha carregat contra el "règim dictatorial i infame" de Nicolás Maduro i contra els "arguments foscos i absurds" que els han donat per negar-los l'entrada al país.

Així, ha aprofitat per transmetre la seva força i esperança al poble veneçolà perquè es mobilitzin "de manera històrica" i lluitin per la "llibertat i democràcia" al seu país.

També ha assegurat que ha pogut comunicar-se amb la seva "admiradíssima" i candidata a la presidència María Corina Machado, a qui li ha transmès l'afecte i "força de milions d'espanyols i demòcrates de tot el món que contemplen aquesta gesta que està protagonitzant".

La delegació del PP està encapçalada pel eurodiputat i vicesecretari institucional, Esteban González Pons, i pel portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado. Els acompanyen també la portaveu adjunta a la Cambra Baixa, Cayetana Álvarez de Toledo, les diputades Macarena Montesinos i Belén Hoyo, i els senadors Juanjo Matarí i Alfonso Serrano, qui és també secretari general del PP madrileny.