Espanya desaconsella viatjar a Veneçuela i "extremar les precaucions" si es fa

José Manuel Albares i Pilar Alegría. Foto: Europa Press / Canva Pro

El Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació ha actualitzat les seves recomanacions per viatjar a Veneçuela demanant que s'extremin les precaucions i es limitin els viatges al país "només en cas de necessitat".

L'actualització de les recomanacions ha tingut lloc després de les revoltes succeïdes a Veneçuela després de les eleccions del 28 de juliol. Des del Ministeri dirigit per José Manuel Albares han informat que “s'estan succeint manifestacions i disturbis a Caracas ia tot el país, i hi ha desplegada una forta presència policial”, a més de talls a carreteres i autopistes.

Per mantenir la seguretat dels viatgers i "atès que els esdeveniments evolucionen ràpidament", Exteriors ha demanat als seus ciutadans que es mantinguin informats pels canals oficials.

En aquest context, el Ministeri ha explicat que "la situació de seguretat continua sent delicada a molts llocs del país" i que els subministraments d'electricitat i aigua "se segueixen interrompent de manera crònica". "Fora de la capital i d'altres grans ciutats, persisteix l'escassetat de combustible", ha detallat a la pàgina web.

En concret, el Govern ha subratllat que "la inseguretat continua sent elevada a tot el país, especialment a les zones de l'interior i en determinats barris de les grans ciutats com Caracas, València, Maracaibo o Maracay". Així, ha recomanat informar amics i familiars de l'itinerari del viatge i evitar viatjar de nit a l'interior.

"Atesa la inflació en bolívars, es recomana disposar de dòlars o targeta de crèdit internacional", ha apuntat també el Ministeri, a causa de la dificultat per aconseguir efectiu en moneda nacional.

A més, ha recordat que, per normativa veneçolana, tot binacional hispanoveneçolà ha de sortir del país fent ús del passaport veneçolà. "La seva carència, encara que s'estigui en possessió del passaport espanyol, no permetrà la sortida del país, la qual no es podrà dur a terme fins que no s'hagi obtingut el passaport veneçolà", ha reblat.