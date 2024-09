Óscar Puente cessa el president d'Adif, Ángel Contreras

Pedro Sánchez amb Óscar Puente - EP

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha destituït el president d'Adif, Ángel Contreras, amb l'objectiu d'"impulsar la gestió de l'empresa", segons han confirmat Europa Press en fonts governamentals.

Aquest cessament es produeix després de diverses destitucions dutes a terme pel ministre els últims mesos per l'auditoria relacionada amb el 'cas Koldo', encara que des del Ministeri remarquen que la destitució del president no hi té relació.

Tot i això, Contreras feia menys d'un any que estava en el càrrec, quan amb l'arribada de Puente al Ministeri van substituir l'anterior presenta, María Luisa Domínguez.