Acord històric per iniciar els tràmits de la Llei ELA

Una persona afectada d'ELA. Foto: Europa Press

El PP, PSOE, Sumar i Junts han arribat a un acord per fixar definitivament el text de la Llei per millorar la qualitat de vida de persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), que finalment contempla també altres malalties o processos neurològics d'alta complexitat i curs irreversible.

Així, dimecres que ve 18 de setembre es registraran les esmenes que concreten l'acord; després, s'hauran de discutir en ponència i, més tard, el text es presentarà en comissió. L'objectiu és que s'aprovi al ple del Congrés a l'octubre i, finalment, passi pel Senat, on previsiblement s'aprovarà per majoria.

El text final arriba després que PP, PSOE juntament amb Sumar i Junts presentessin els seus propis projectes de llei al respecte al Congrés, tots ells aprovats per unanimitat, donant lloc a mesos de converses per acordar una única llei.

Així, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, que tindrà lloc l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), els malalts avançats tindran garantida l'atenció 24 hores i els serà reconeguda la condició de consumidors vulnerables , podent optar al bo social en ser electrodependents.

En aquest sentit, el Govern elaborarà un estudi sobre la conveniència d'aprovar altres possibles ajuts per a les persones en situació d'electrodependència, com ara la garantia que no se'ls pugui suspendre el subministrament elèctric; l'establiment de l'obligació que les companyies elèctriques notifiquin, amb la màxima antelació possible, aquells talls programats i inevitables en el subministrament; l'accés a bonificacions més grans a la tarifa elèctrica; o la posada a disposició de dispositius que garanteixin el subministrament en casos de talls programats i inevitables o conjuntures imprevistes, com ara equips electrògens o sistemes d'alimentació ininterrompuda.

Els tràmits, més àgils

D'altra banda, la llei permet agilitzar els tràmits administratius per al reconeixement de la discapacitat i la dependència i s'estableix un procediment d'urgència per a la revisió del grau de discapacitat en el cas d'aquests pacients. Es considerarà, amb caràcter general, que presenten una discapacitat en grau igual o superior al 33% les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma.

També es preveu la millora de la protecció de les persones cuidadores de persones en situació de dependència amb un grau III. Així, les persones cuidadores de grans dependents que hagin estat obligades a renunciar a la seva activitat laboral per fer-se càrrec d'aquestes persones seran considerades col·lectiu d'atenció prioritària per a la política d'ocupació.

D'altra banda, la llei impulsa la capacitació i l'especialització dels professionals sanitaris en malalties o processos neurològics d'alta complexitat i curs irreversible com l'ELA; així com la garantia dun termini màxim per a la recepció de les prestacions.

Les disposicions finals aborden modificacions de determinades lleis que són necessàries per al compliment dels objectius daquesta llei. Entre aquestes destaquen la modificació de la llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, per adequar la prestació d'atenció especialitzada i la prestació sociosanitària a les finalitats d'aquesta; i el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per agilitzar la tramitació de la incapacitat permanent contributiva.