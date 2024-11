Gerardo Pisarello anuncia la mort de la seva dona i dóna les gràcies "al sistema públic de salut per cuidar-la"

En una breu compareixença al Congrés, Pisarello va comunicar públicament la mort de la parella, amb qui va compartir 20 anys, a causa d'un càncer devastador. A més, ha aprofitat la seva intervenció per recordar que "més de 115.000 persones moren cada any a Espanya a causa del càncer" i ha destacat que, "sense els recursos destinats a la investigació científica ia una sanitat pública i universal, aquesta xifra seria encara més gran".

Pisarello va expressar la seva gratitud cap als metges de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per la seva dedicació, destacant també la tasca indispensable d'infermers, personal de neteja, auxiliars i portalliteres que tenen cura diàriament de persones amb càncer i malalties crítiques.

El secretari va ressaltar, a més, el lliurament dels treballadors de cures pal·liatives, la majoria dones i moltes migrants, que sovint enfronten condicions salarials i laborals precàries.

“Ningú tria com néixer, però avui podem decidir, dins de certs marges, com volem morir i fer-ho amb dignitat. Aquesta va ser la decisió ferma de la meva dona, recolzada per les lluites de molts. Ni la polarització ni les discrepàncies en altres temes no ens han d'allunyar d'un compromís comú per enfortir els recursos en recerca i en el nostre sistema públic de salut”, va afirmar Pisarello.