Laura Borràs presidint la Cambra / Europa Press

El ple del Parlament ha votat aquest dimecres la convalidació d'un decret del Govern, on la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, ha comptabilitzat el vot de l'exconseller i diputat Junts Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, encara que no s'ha registrat electrònicament.

La portaveu de Junts a la Cambra catalana, Mónica Sales, ha exercit el vot delegat de Puig, malgrat que el Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar la delegació de vot acordada per la Mesa el març de l?any passat.

Aquesta votació --sobre el decret d'integració de centres educatius a la xarxa pública-- ha estat la primera des que el Parlament va rebre aquest dimarts la notificació del TC que anul·la la delegació del vot de Puig, i després que la Mesa decidís mantenir el vot i que la majoria independentista de l'òrgan optés per assumir la responsabilitat de la decisió.

Abans de la votació, Borràs ha explicat que el vot de Puig "serà sumat al còmput de votació sobre la base del sentit del vot que indiqui la portaveu del seu grup parlamentari, en què té delegada la seva votació".

Tot i això, el seu vot no ha aparegut a la pantalla en què figura la postura de cadascun dels diputats, ni en què els comptabilitza: s'han vist 133 vots a favor, però Borràs ha dit que s'ha aprovat amb 134, incloent el de Puig.

FUNCIONARIS "COBERTS"



Aquest mecanisme i l'exclusió del vot de la pantalla s'han realitzat amb l'objectiu que cap funcionari sigui responsable de comunicar la delegació de vot de Puig, després de la decisió de la majoria independentista de la Mesa de mantenir-lo assumint la responsabilitat.

Fonts de l'òrgan rector de la Cambra han donat per fet després d'aquesta primera votació que els funcionaris queden "coberts" amb l'acord de la Mesa en què la majoria independentista assumeix aquesta responsabilitat, i han afegit que constarà en un acord que la Mesa es fa càrrec del publicat a l'acta del ple.

La majoria independentista de la Mesa va decidir mantenir la delegació del vot de Puig argumentant que el que anul·la el TC és un acord de delegació del març del 2021, i que actualment el que és vigent és un posterior d'octubre.

ACTA I DIARI DE SESSIONS



Ara cal veure si el vot de Puig constarà oficialment al diari de sessions ia l'acta del ple, i els membres independentistes de la Mesa s'han emplaçat a estudiar un acord perquè el seu vot quedi registrat.

L'acta de la sessió del ple --que han de signar Borràs i un secretari de la Mesa-- conté una relació de les persones que hi han intervingut i dels acords adoptats, així com el sentit del vot de cada grup parlamentari i dels diputats que voten en un sentit diferent, segons l'article 82 del Reglament del Parlament, que no entra a especificar el cas de les delegacions de vot.

Per la seva banda, el diari de sessions reprodueix la literalitat dels acords adoptats i de les intervencions durant les sessions públiques, per la qual cosa previsiblement recollirà la comptabilització de vots que ha verbalitzat Borràs --que sí que inclou el de Puig--, i no l'electrònica, en què no figura.

Altres fonts de la Mesa han assegurat que lletrats del Parlament els han avisat que el fet de comptabilitzar el vot de Puig al marge dels mecanismes habituals del Parlament podria comportar un delicte d?usurpació de funcions.

PSC, VOX, CS I PP



El debat d'aquest decret ha començat després de reprendre's la sessió plenària, que ha estat paralitzada durant més d'una hora per la presentació de quatre peticions de reconsideració --de PSC-Units, Vox, Cs i PP-- a la Mesa sobre la delegació de vot de Puig, que han estat rebutjades per la majoria independentista de l?òrgan rector de la Cambra.

Després d'acabar el punt de l'ordre del dia següent, el portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha demanat aplicar l'article 41 del Reglament, que assenyala que els secretaris de la Mesa han d'assegurar la correcció de les votacions, a la qual cosa Borràs li ha contestat recordant-li lacord lacord adoptat per la majoria de la Mesa.