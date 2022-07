Laura Borràs es nega a dimitir / Europa Press

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha garantit aquest dimarts que és innocent i que no ha comès cap delicte en la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), per la qual cosa ha garantit que no té "cap intenció de fer un pas al costat".

Ho ha dit en una compareixença, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la processés la setmana passada per segona vegada per presumpte frau en 18 contractes menors quan dirigia la ILC, deixant-la a un pas de judici en espera de els escrits de les parts.

Borràs ha assegurat que el seu cas no hauria arribat on està arribant si no fos qui és, i ha negat que demani que se l'absolgui per ser independentista: "El que denuncio és que se'm vulgui condemnar abans de ser jutjada".

"No he fet res punible penalment. No em penso rendir", ha subratllat Borràs, que ha lamentat que té la sensació que no es pot acabar bé un cas en què no es va decidir la investigació d'uns fets sinó d'una persona i que ha comptat amb irregularitats en el procediment, segons ella.

Ha assegurat estar sotmesa a un "assetjament judicial" i ha insistit que intenta defensar cada dia la dignitat del Parlament, amb la moderació dels debats al ple, l'atenció a col·lectius que demanen reunir-s'hi i en la recerca de mesures per capgirar situacions poc exemplars relacionades amb les condicions laborals dels treballadors i les retribucions dels diputats, ha sostingut.

La presidenta ha insistit que mai no ha pretès que ningú l'absolgui per ser independentista, perquè assegura que seria desprestigiar un moviment democràtic, però ha afegit que critica "que es vulgui aprofitar l'autoritària actitud de la justícia espanyola".

"DIGNITAT DEL PARLAMENT"



Borràs ha reclamat que la dignitat de la Cambra haurien de preservar-la entre tots els que la formen "evitant les temptacions partidistes d'emparar-se en la presumpció de culpabilitat per eliminar una adversària política".

"M'atreviria a afirmar que és pensant en la dignitat del Parlament que considero que no he de dimitir", ha defensat, i ha instat els partits de la Cambra a no contribuir a una degradació a través d'un debat, al seu judici interessat, sobre el seu cas.

Ha sostingut que en el context actual els partits demòcrates i especialment els independentistes han criticat la degradació democràtica que considera que hi ha a Espanya: “Però no podem denunciar que hi hagi jutges que facin de polítics i ara aplaudir i animar que hi hagi polítics que vulguin fer de jutges", ha demanat Borràs.

La presidenta de la Cambra catalana ha destacat que la justícia no hauria d'“interferir arbitràriament en la política i tampoc al revés”, i ha insistit que fer el correcte és defensar la seva innocència i fer-se digna del privilegi de presidir el Parlament, ha dit textualment .

Ha assegurat que les veus que li demanen dimitir es corresponen als que la volen apartar de la vida política, i ha insistit que és innocent: "No he comès cap delicte. De fet, em sento especialment orgullosa de la feina que vaig fer al capdavant de la ILC".

Preguntada per la postura del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i d'ERC sobre el seu cas, Borràs ha replicat que la compareixença aclareix la seva postura i no la d'altres actors, i ha afegit després: "Estic fent una compareixença per dir que no dimiteixo".

EL REGLAMENT



Ha recordat que la Mesa va encarregar als lletrats estudiar si hi ha articles del Reglament del Parlament susceptibles de ser eliminats o modificats, i que el 25.4 "vulnera clarament la presumpció d'innocència".

Aquest article del Reglament preveu la suspensió dels drets i deures dels parlamentaris en cas que se'ls obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció; la Mesa ha d'acordar aquesta suspensió i, si es plantegen dubtes sobre el tipus de delicte o les incompatibilitats, es requereix un dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

"El que estic demanant és que no se'm vulneri la presumpció d'innocència", ha proclamat i, preguntada per si demana específicament que no se li apliqui aquest article, ha replicat que no se sent interpel·lada per aquest perquè ella no ha comès cap delicte , ha remarcat.

Ha assegurat que el Reglament està ple de llacunes, repeticions i imprecisions, i ha destacat que la seva tasca passa perquè el Parlament exerceixi la seva activitat de la millor manera possible: "I això significa fer-ho defensant tots i cadascun dels drets, també el dret a la presumpció d'innocència".