El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha exigit al president Pere Aragonès que inhabiliti Laura Borràs sota l'argument que “el reglament del Parlament és absolutament concloent, en el moment que s'obre judici oral, per delictes de corrupció, el diputat o diputada queda immediatament inhabilitat".

Fernández ha acusat Aragonès de la seva inacció davant d'aquest cas i ha afegit que “no li exigeix una disculpa per les imputacions de Laura Borràs que, ni tan sols forma part del seu partit, però estem parlant del prestigi i la dignitat del Parlament i del respecte i compliment del reglament del propi Parlament. Però sí que li exigeixo responsabilitat perquè amb el seu vot la va fer presidenta del Parlament de Catalunya”.

El president del PPC ha incidit al President que “aquesta pilota està a la teulada. Vostè a la seva investidura va prometre transparència i exemplaritat i amb aquest assumpte té l'oportunitat de demostrar-ho, però amb el silenci que planteja és evident que no té intenció de fer-ho”.

Tot i això, Alejandro Fernández ha volgut també defensar la presumpció d'innocència de Laura Borràs. “No posem en dubte la presumpció d'innocència de Laura Borràs, encara que vostès no respectin mai la nostra, perquè sense presumpció d'innocència no hi ha l'Estat de Dret, i per això li dic a Borras que podria defensar millor la seva presumpció d'innocència dimitint com a presidenta del Parlament de Catalunya”, remarcava el líder polític.

Finalment, ha volgut recordar que Aragonès li va exigir una disculpa anteriorment per "suposades accions" comeses per persones alienes a la política del seu partit, "una cosa tan absurd com si jo li exigís a vostè disculpes per imputacions d'un bon ram de regidors de ERC per delictes no polítics, però especialment repulsius, cosa que no faré", concloïa Alejandro Fernández.