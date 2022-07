Bandera de Nacions Unides a la seu de la ONU a Nova York/ @EP

El Departament de Justícia ha publicat document Directrius de les Nacions Unides per a una mediació eficaç, impulsat per la Divisió de Polítiques i Mediació del Departament d’Afers Polítics de les Nacions Unides. La publicació, elaborada com a resposta a una sol·licitud de l’Assemblea General, recull un conjunt de bones pràctiques a partir de l’experiència de mediadors internacionals, nacionals i locals, per tal de reforçar la credibilitat de la mediació a tot el món.

Les directrius assenyalen com a elements fonamentals d’un procés de mediació el consentiment, la imparcialitat, el caràcter inclusiu, la implicació nacional o la necessitat d’arribar a acords de qualitat, entre d’altres. A més, segons el document, l’èxit o el fracàs d’un procés de mediació depèn en darrera instància de si les parts en conflicte tenen afany d’arribar a un acord. És a dir, si aquestes estan disposades a estudiar una negociació, els mediadors podran exercir una funció inestimable.

D'altra banda, la publicació també defensa la necessitat de preparació dels mediadors, que han d'estar especialitzats. També es reconeix la necessitat d’una planificació, d’un seguiment i d’una avaluació periòdics per tal de millorar les possibilitats d’èxit i minimitzar els possibles errors del mediador.

El document, traduït al català pel Departament de Justícia, ha estat difós per l’Oficina de Suport a la Mediació de les Nacions Unides, i es pot descarregar per internet o llegir-lo a continuació: