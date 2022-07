L'Ateneu Barcelonès celebra un acte de suport a Borràs | @ep

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat aquest dissabte que exerceix el càrrec a la Cambra catalana amb dignitat, honor i responsabilitat en un moment "de tant linxament", en referència al judici oral per presumpte frau quan presidia la Institució de les Lletres Catalans (ILC).

Ho ha dit a l' Ateneu Barcelonès durant l'acte ' Laura Borràs, cultura, compromís i llibertat ', on s'ha presentat un manifest en el seu suport signat per unes 8.000 persones, incloent-hi els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont, Quim Torra i Artur Mas ; l'escriptor Jaume Cabré i els cantautors Maria del Mar Bonet i Lluís Llach, entre d'altres.

A l'acte hi han acudit l'expresident Quim Torra, el secretari general de Junts, Jordi Turull i l'exconseller de cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, a més d'altres personalitats del món de la política i la cultura i familiars i amics de Borràs .

Durant el seu discurs, Borràs ha reivindicat el seu compromís "per la llengua, la cultura i la literatura d'aquest país" així com el respecte profund pel Parlament , que per a ella és un símbol de la confiança que la ciutadania diposita a la institució.

En declaracions als mitjans en finalitzar l'acte, i preguntada per l'absència de membres d' ERC aquest dissabte, ha respost que no ha volgut que "ningú deixés les agendes polítiques i nacionals del país per donar suport a un acte privat", i ha agraït tot el suport rebut.