Considera que aplicar-ho seria "una aberració" | @ep

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha considerat que el Parlament ha d'anul·lar l'article 25.4 del reglament que preveu suspendre un diputat quan se li obre judici oral per corrupció perquè vulnera el dret fonamental a la presumpció d'innocència, i en veuria una " aberració" que s'apliqués.

En una entrevista a TV3 aquest diumenge, Borràs va valorat que si s'aplica aquest article es faria un judici anticipat: "Estaríem permetent que els polítics fessin de jutges ia mi això em sembla que és una aberració".

La també presidenta de Junts ha defensat que el 25.4 presenta un problema democràtic, i ha plantejat: "Els que hem d'aplicar el reglament, què hem d'anteposar; el reglament, què és el que fan els diputats, o els drets fonamentals com la presumpció d'innocència?".

"Un article imperfecte no pot justificar una decisió que és injusta i que vulnera el dret fonamental que és el de la presumpció d'innocència; però jo no dic a ningú el que ha de fer ni dic a ningú que se salti el reglament" , ha argumentat.

D'aquesta manera, ha assegurat que no se sent interpel·lada per l'article perquè no ha comès cap delicte: "Ho he negat sempre i ho continuaré negant, jo no he fraccionat, ho nego categòricament".

"No dimiteixo perquè sóc innocent i perquè defensaré el meu dret a la presumpció d'innocència", ha recordat Borràs , que ha insistit que es manté al càrrec per prestigiar la institució.

"Una investigació en què s'investiga la persona i no uns determinats fets és il·legal i està prohibida", ha asseverat.

I ha recalcat que l'origen de la seva acusació és de caràcter polític: “No tindré un judici just si es produeix un escenari judicial, perquè hi ha un component de persecució política”.