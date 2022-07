Felip VI arribant a Ermua | @ep

El Rei Felip VI ha instat, en l'homenatge a Miguel Ángel Blanco , a "perseverar perquè allò viscut no caigui en l'oblit, perquè la unitat ens convoqui al voltant de la nostra història recent, perquè l'esperit d' Ermua ens recordi cada dia, el valor de la pau, de la vida, de la llibertat i de la democràcia”.

El Rei ha tancat aquest diumenge a l'acte institucional celebrat a la localitat biscaïna d'Ermua al 25è aniversari del segrest i assassinat de l'edil del PP Miguel Ángel Blanco per part d'ETA i en record també de Sotero Mazo , assassinat el 1980 per ETA. A l'homenatge també hi han intervingut el president del Govern, Pedro Sánchez, el lehendakari, Iñigo Urkullu, l'alcalde d'Ermua, Juan Carlos Abascal, i la germana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco.

En la seva intervenció, Felip VI ha advertit que no es pot permetre "que hi hagi generacions que ignorin el que va passar en aquests dolorosos dies de la nostra història, que no sàpiguen com i per què va unir la nostra consciència col·lectiva, que desconeguin una cosa que també va contribuir a assentar la nostra convivència o el massiu moviment que hi va haver a Espanya després d'un assassinat que va marcar tant la nostra vida democràtica”.

Segons ha indicat, "aquests dies ens recorden també que hem de defensar, com un deure permanent, els drets dels quals van ser privats Miguel Ángel Blanco, Sotero Mazo i totes les víctimes del terrorisme: la vida, la llibertat i la dignitat". "Com igualment és la nostra responsabilitat la defensa dels valors i principis en què es basa la nostra convivència democràtica", ha afegit.

El Rei ha reivindicat que les víctimes del terrorisme "dignifiquen la nostra democràcia". "El seu dolor i el de les seves famílies ens importa i ens fa referència. Per això mereixen permanentment el nostre respecte i la nostra màxima consideració", ha assenyalat.

En aquest marc, ha animat a "perseverar perquè allò viscut no caigui en l'oblit, perquè la unitat ens convoqui al voltant de mostra història recent, perquè l'esperit d'Ermua ens recordi cada dia, el valor de la pau, de la vida, de la llibertat i de la democràcia”.