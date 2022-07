Santiago Abascal a la primera jornada de la 26 edició del Debat sobre l'Estat de la Nació, al Congrés dels Diputats/ Signatura: Alberto Ortega / Europa Press

El president de Vox, Santiago Abascal, ha criticat el "sectarisme" del Govern de Pedro Sánchez, a qui ha comparat amb el Front Popular format pels principals partits d'esquerra abans de la Guerra Civil, un conflicte al qual s'ha remuntat per culpar el PSOE de l'assassinat de José Calvo Sotelo el 1936 i, tot seguit, per censurar el pacte amb EH Bildu per "blanquejar" ETA en contra de la memòria de Miguel Ángel Blanco, assassinat el 1997.

"Derogarem totes les seves lleis sectàries", ha assegurat Abascal des de la tribuna del Congrés en resposta al discurs del president del Govern, Pedro Sánchez, al Debat de l'estat de la Nació. En concret, ha denunciat que l'Executiu "xipolleja en la indignitat" al "blanquejar" el terrorisme d'ETA, principalment per la nova Llei de Memòria Democràtica que s'ha compromès a derogar, com la resta de normes impulsades en aquesta legislatura.

Abascal ha sostingut que el Govern es basa en la mentida des del començament, quan va dir que no governaria amb Unides Podem i després va incorporar, per petició de Pablo Iglesias a EH Bildu a la "direcció de l'Estat". "Deixarà Espanya arruïnada, enfrontada i internacionalment debilitada", ha dit.

En la seva intervenció, ha retret el "cop dels separatistes indultats" posteriorment per Sánchez, en referència als polítics del 'procés', i també ha elogiat les primeres mesures del Govern de PP i Vox a Castella i Lleó.

CONTRA ELS NOUS IMPOSTOS

Així mateix, el líder de Vox ha criticat els nous impostos a la banca i a les grans elèctriques, que ha anunciat Sánchez en la seva intervenció inicial al Debat de l'Estat de la Nació, i ha refermat que ha causat pèrdues immediates en petits accionistes i inversors, amb caigudes a la borsa. En aquest context econòmic, Abascal ha carregat també contra el Govern per les lleis climàtiques, de les quals ha dit, que provoquen "l'encariment energètic".

Així, ha tret a col·lació unes paraules antigues de Sánchez en què assegurava que volia que el recordessin com el president que va arreglar l'economia, retraient-li que "quan puja a parlar a la tribuna puja l'atur i provoca pèrdues".

CONTRAPOSA ELS DOS MODELS

Durant la seva intervenció, Abascal també ha tingut paraules per al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha saludat des de la tribuna, encara que li ha dit, "des del respecte i la humilitat", que els debats que planteja Vox "no són debats estèrils".

I és que el líder de Vox ha volgut contraposar en aquesta compareixença el Govern de coalició que forma amb el PP a Castella i Lleó, amb una vicepresidència i tres conselleries, amb el model de l'Executiu de coalició a nivell nacional entre PSOE i Unides Podem.

En aquest sentit, ha reivindicat la retallada de subvencions a sindicats, que ha dut a terme l'Executiu de Castella i Lleó i ha animat el PP "a deixar d'obstaculitzar" la derogació de la Llei de Memòria en aquest territori, igual que a Andalusia.

Amb tot, Abascal també s'ha referit al pacte amb el Marroc, enlletgint a Sánchez "que aquest canvi de postura" respecte al Sàhara Occidental "no obeeix als interessos d'Espanya". Així, ha instat el Marroc a que "reconegui que Ceuta, Melilla, Canàries i les aigües territorials són territoris d'Espanya".