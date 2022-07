La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha insistit que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hauria de valorar fer "un pas al costat" si se li obre judici oral per les presumptes irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC).

Ho ha dit en una entrevista concedida a SER Catalunya , després de ser preguntada per si creu que Borràs s'hauria d'apartar si se li obre judici, i Vilalta ha recalcat que, si fos del seu partit, "segurament ja hauria fet un pas al costat". Considera que Borràs ha de decidir què fer tenint en compte que és la presidenta del Parlament i que per això té una responsabilitat "molt més gran que qualsevol altra persona".

Per això, creu que hauria d'actuar pensant en "que no pot arrossegar i no pot fer malbé la imatge del Parlament", sinó que ha de ser la primera a garantir l'honorabilitat i l'exemplaritat de la Cambra catalana.

Qüestionada sobre si Junts hauria de participar a la taula de diàleg, la republicana ha defensat que seria millor fer pinya i que els dos socis del Govern aprofitessin la negociació amb el Govern en lloc de "posar pals a les rodes". Vilalta diu que això debilita l'independentisme i que no sumant-se a la taula de diàleg Junts "no ha ajudat a tenir fortalesa, cohesió i capacitat de tenir més força davant de l'Estat", i ho ha acusat d'equivocar-se d'adversari.

Finalment, Vilalta reconeix el "canvi discursiu" de Pedro Sánchez i assegura que ERC votarà les mesures plantejades per Sánchez valorant si són útils per a la ciutadania i que probablement en donaran suport algunes, encara que ha qualificat de "populista i curt termini" l'anunci de gratuïtat de serveis de Renfe, ja que considera que Rodalies necessita mesures estructurals.