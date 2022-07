Pere Aragonès i Pedro Sánchez, en una reunió recent / Europa Press

Un cop finalitzat el Debat sobre l'estat de la Nació, Pedro Sánchez, el president de l'Estat, s'embranca en el punt calent següent de la seva agenda: la reunió amb Pere Aragonès, el president del Govern, aquest divendres 15 de juliol. Molt s'ha parlat d'aquesta cita política, en què els dos líders es veuran les cares per tractar alguns temes que fa massa temps que estan enquistats i així millorar les relacions entre Catalunya i Espanya.

El president del Govern va explicar en una entrevista recent amb Onda Cero que el seu objectiu era "demanar a Sánchez l'autodeterminació i l'amnistia" i que esperarien la resposta. Per tant, pot ser una trobada important, però també tensa, ja que el tercer tema que més distancia les dues postures és el cas d'espionatge Pegasus.

També apareixerà presumiblement el tema de la inversió de l'Estat en qüestions com ara els abonaments de transport de Renfe, una mesura que va fer pública Sánchez durant el Debat de la Nació.

AUTODETERMINACIÓ

Quan Pere Aragonès va ser investit com a president de la Generalitat, es va comprometre a treballar “per culminar la independència de Catalunya”, i la seva intenció és aconseguir-ho per la via democràtica i pacífica, és a dir, arribant a un acord amb l'Estat. "Vull ser com Escòcia i m'agradaria que l'Estat espanyol sabés ser com el Regne Unit el 2014", comentava el maig del 2021.

Per tant, un dels temes que estarà sobre la taula aquest divendres serà la petició d'Aragonès per poder celebrar un referèndum acordat amb l'Estat, cosa que fins ara no s'ha aconseguit, i que no sembla factible que s'aconsegueixi en el futur més proper.

A més, també reclamaran el final de la "criminalització del moviment independentista", tal com explicava Laura Vilagrà, consellera de Presidència, després de la seva última reunió amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, "perquè només així podem negociar d'igual a igual ".

FALTA DE CONFIANÇA

Els recents episodis han provocat que la confiança mútua s'hagi vist minvada en els darrers temps, en gran part per culpa del "cas Pegasus". Recordem que la plataforma tecnològica Citizenlab va revelar que alguns líders catalans com Pere Aragonès, Artur Mas o Quim Torra van ser espiats a través dels seus mòbils per mitjà del sistema informàtic Pegasus.

Però la llista de polítics espiats va ser molt més àmplia, i puja més de 60 persones, entre els quals hi ha polítics d'ERC, Junts, CUP, membres de l'ANC, Òmnium Cultural...

L'Estat, per part seva, ha negat estar implicat en aquest assumpte d'espionatge. De fet, dies després de conèixer-se l'atac d'espionatge als polítics catalans, el Govern va fer públic que els dispositius de Pedro Sánchez i Margarita Robles també havien patit un ciberatac amb Pegasus.

Finalment, el cas va finalitzar amb la destitució de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban. Però aquesta decisió no ha estat suficient per a Pere Aragonès, que ha comentat a l'entrevista a Onda Cero que "no hi ha hagut transparència" i que no s'han assumit responsabilitats polítiques. La petició és que es desclassifiqui l'autorització judicial per poder contrastar si els arguments que es donen són veraces.

Per tant, caldrà abordar aquest tema perquè les relacions institucionals entre Catalunya i Espanya tornin a tenir més fluïdesa.

QUIN ÉS L'ORIGEN DE LA TAULA DE DIÀLEG?

L'origen de la taula de diàleg entre el Govern i l'Estat es remunta un parell d'anys enrere, el 2020. Aleshores, el President era Quim Torra, i es va reunir per primera vegada el 26 de febrer a la Moncloa.

Des d'aquesta data, Pedro Sánchez s'ha anat reunint de mica en mica amb el president del Govern, primer amb Torra, i ara amb Aragonès. Un dels temes transversals en totes ha estat l'autodeterminació i les diferències entre Espanya i Catalunya, cosa que manté allunyada les dues postures des de fa molts anys.