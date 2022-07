Dolors Sabater és una de les diputades de la CUP al Parlament. Foto: Europa Press

Tot i no formar part del Govern, la CUP comparteix força part de l'ideari sobiranista dels seus integrants, Esquerra i Junts. Tot i això, els anticapitalistes tindrien decidit començar a marcar distància amb ERC i JxCAT i començar una estratègia "més bel·ligerant", segons informa l'Ara.

De fet, els cupaires tindrien previst celebrar un acte públic en els pròxims mesos (possiblement de cara a la tardor) per escenificar aquest canvi d'estratègia. De fet, el diari diu tenir accés a un document de la formació en el qual diuen no voler seguir estant tan pròxims a la "sociovergència republicana".

La CUP va més enllà i diu que, en el darrer any, des de la Generalitat no s'ha fet cap gir a l'esquerra ni s'ha treballat en l'agenda per a l'autodeterminació. Els anticapitalistes també creuen que el termini de dos anys que ERC havia sol·licitat per aconseguir fruits a la taula de diàleg han acabat, encara que destaquen que mai havien esperat res ni havien recolzat aquests tempos.