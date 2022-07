La presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una imatge d'arxiu

La decisió del cessament de Laura Borràs la prendrà la Mesa del Parlament quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dicti interlocutòria d'obertura de judici oral segons s'estipula al reglament de la Cambra catalana, malgrat l'intent de la seva presidenta de canviar larticle que regula aquesta mesura.



Aquesta Mesa del Parlament està composta per 2 membres del PSC, 2 d'ERC, 2 de JxCAT i 1 de la CUP i Borràs, sembla que només comptarà amb els 2 vots de JxCAT., ja que la posició de la resta de partits volen preservar el bon nom del Parlament i es posicionaran en contra de la seva continuïtat com a Presidenta.

I serà així perquè tant des del PSC , com ERC i la CUP li han demanat públicament que dimiteixi.

Encara que a ERC busquen encara donar-li una sortida 'digna' a Laura Borràs , permetent-li que se'n vagi voluntàriament amb la premosa de restituir-la al càrrec si finalment no és condemnada en seu judicial. Una posició que és compartida per la CUP, que cal recordar que van votar en contra del seu nomenament com a presidenta del Parlament i no amaguen que s'oposaran que vaig continuar al càrrec. Perquè per als anticapitalistes que el procés contra Laura Borràs és un procés contra la corrupció i no pas contra la independència.

Així doncs a Laura Borràs que aquests dies està molt enfeinada defensant a la mà dreta, Francesc de Dalmases de la seva mala actuació als platós de TV3 s'acomiadarà de la presidència del Parlament com ella esculli.