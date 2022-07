El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ofereix una roda de premsa per anunciar la conformació del nou govern al Palau de San Telmo / Europa Press

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno (PP-A), ha donat a conèixer aquest dilluns els noms dels que conformaran el seu nou Consell de Govern, el primer fruit de la majoria absoluta assolida pel seu partit a les eleccions del 19 de juny, que passa a tenir 13 conselleries, dos més respecte al de coalició amb Ciutadans (Cs) de l'anterior legislatura, i que incorpora quatre persones independents des del punt de vista d'afiliació política, alhora que manté quatre consellers de l'anterior equip i promociona a aquesta responsabilitat dos viceconsellers de l'Executiu sortint, cosa que el dota d'una "base continuista".

A més, i segons ha destacat el president a la roda de premsa que ha ofert al Palau de San Telmo per donar a conèixer la composició del seu Govern, hi ha més dones que homes per dirigir les conselleries; en concret, set davant de sis.

Entre els nous consellers, figuren noms de pes i amb una trajectòria rellevant al PP andalús com els d' Antonio Sanz -que fos delegat del Govern d'Espanya a Andalusia i secretari general del PP-A-, que assumeix la cartera de Presidència, Interior i Diàleg Social després d'haver estat el viceconseller de la Presidència a la legislatura anterior; la secretària general del PP-A, Loles López, que assumeix la cartera d'Integració Social, Joventut, Famílies i Igualtat d'oportunitats, i qui fos portaveu parlamentari del PP-A a l'onzena legislatura, alcalde de Còrdova i secretari d'Estat d'Interior , José Antonio Nieto, nou conseller de Justícia, Administració Local i Funció Pública.

A més, el nou Executiu incorpora l'alcalde d'Almeria, Ramón Fernández-Pacheco, que haurà de dimitir com a regidor per dirigir la Conselleria de Sostenibilitat, Medi Ambient i Economia Blava, ia qui va ser rector de la Universitat de Còrdova i president de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, com a conseller d'Universitat i Innovació.

Respecte a l'anterior Govern andalús, repeteixen, encara que amb responsabilitats una mica diferents, les conselleres del PP-A Patricia del Pozo –que deixa Cultura per assumir Desenvolupament Educatiu i Formació Professional–; Carmen Crespo -que deixa la competència de Desenvolupament Sostenible i serà consellera d'Agricultura, Aigua i Desenvolupament Rural-, i Marifrán Carazo, ara titular de Foment, Articulació del Territori i Habitatge.

Així mateix, també repeteix Rocío Blanco al capdavant de la Conselleria d'Ocupació, Empresa i Treballadors Autònoms, departament similar al que va dirigir a la legislatura anterior després de la seva incorporació al Consell de Govern a proposta de Cs encara que com a independent, perquè no milita en la formació taronja .

També com a independent s'incorpora al Govern andalús Jorge Paradela, amb una àmplia trajectòria professional anterior al grup cerveser Heineken, com a conseller de Polítiques per a la Indústria i l'Energia, mentre que la viceconsellera de Salut i Famílies, Catalina García, passa a estar al davant del nou departament de Salut i Consum, i el fins ara conseller delegat d'Extenda, Arturo Bernal, assumeix la nova Conselleria de Turisme, Esport i Cultura, que aglutina així aquestes tres àrees que al Govern anterior estaven separades en tres conselleries diferents.

ESTRUCTURA PER "POLIR"

Moreno, que ha confirmat que aquest dilluns a la tarda signarà els decrets de nomenament i aquest dimarts prendran possessió els nous consellers i se celebrarà la primera reunió del nou Consell de Govern, ha defensat que ha conformat un equip amb homes i dones amb solvència i amb un compromís clar amb Andalusia", i ha valorat que entre ells figurin perfils independents que no han estat a l'activitat política i que poden aportar així "frescura" a la gestió de l'Executiu.

De la mateixa manera, ha apuntat que, de moment, el nou Govern no compta amb la figura d'un portaveu, tema que no ha considerat "prioritari ni urgent" i que decidirà "més endavant, els propers dies".

Moreno també ha aclarit que "al llarg del dia" anirà "polit" l'estructura del Govern i la "nova distribució de competències" que assumeix cada conselleria, encara que les principals de cadascuna queden definides en el mateix nom de les mateixes .

NEGATIVES PEL "RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS"

El president ha posat de relleu a l'inici de la compareixença que la conformació del seu nou gabinet és fruit d'un procés "molt meditat al llarg de les últimes setmanes", i on "fins a última hora" ha estat "veient les possibilitats de diferents persones" a les quals volia incorporar al Govern.

Sobre això, ha reconegut que ha rebut a l'hora de conformar el seu Govern les negatives de diverses persones a qui els havia proposat ser consellers i que, en alguns casos, hi han renunciat "per raons de salut, que no els aconsellen assumir responsabilitats que els generin ansietat o estrès", i en altres casos pel "sever règim d'incompatibilitats que tenim a Andalusia, que fa que a moltes persones del sector privat pràcticament els sigui impossible assumir una conselleria", segons ha exposat Moreno.

Al fil, ha sostingut que "hem de fer una reflexió a futur sobre quin és el procediment que tenim a Andalusia quant a incompatibilitats" , perquè creu que "hi ha una pèrdua de talent, d'oportunitats" com a conseqüència.

Moreno ha destacat que el nou Consell de Govern té més conselleres que consellers no per "imposició legal" ni per "una necessitat", sinó gràcies al fet que, a "la societat andalusa en el seu conjunt, afortunadament les dones han adquirit capacitat, formació i les possibilitats de poder competir amb responsabilitats a l'àmbit privat i públic d'una manera brillant”.

MÉS CONSELLERIES

Igualment, ha justificat l'ampliació del nombre de conselleries per una qüestió de "funcionalitat i eficiència" del Govern, i ha defensat que "no es pot gestionar una comunitat amb un sostre competencial ple com el que té Andalusia, amb 8,5 milions de habitants, igual que una comunitat que té 500.000” veïns.

A més, ha assenyalat que a la legislatura passada havia observat "disfuncions" per l' excessiva concentració de competències en una mateixa conselleria, i "això s'havia de resoldre", així com que "no és excessiu" un govern amb 13 conselleries, tenint en compte en tot cas que l'"objectiu fonamental" del seu Executiu "seguirà sent ambiciós" a l'hora de "retallar i ajustar la despesa pública a tots i cadascun dels paràmetres que tenim, i també a la dels alts càrrecs" .

A més, ha explicat que al llarg d'aquesta setmana ha parlat amb "molts col·lectius", dels quals tenia "peticions" per crear conselleries específiques sobre determinats àmbits d'interès per a ells, com ara turisme o agricultura, ramaderia i pesca, i sobre això ha comentat que si els hagués fet "cas a tots" ells i hagués portat "a la seva màxima expressió" les seves reclamacions, "hauria d'haver creat 25 conselleries", cosa que "no seria factible" ni entrava als seus plans, segons ha apuntat.

Finalment, Moreno ha indicat que, encara que cada conseller anirà conformant el seu propi equip, ell els "demanarà que tinguin en compte el talent i l'experiència que ja hi ha" a l'administració andalusa per "incorporar-los i fins i tot promocionar-los" als seus departaments.