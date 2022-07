La portaveu del PSC Elia Tortolero en roda de premsa des de la seu del PSC / Europa Press

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha reiterat aquest dilluns que el seu partit recolza reformar el delicte de sedició si existeix "consens", però ha puntualitzat que són la Generalitat i el Govern els que decideixen si aborden aquest tema a la reunió de la taula del diàleg prevista per a aquesta setmana.

"Sempre hem dit que estem a favor de la reforma de la sedició. En el moment en què hi hagi un consens per part de diferents grups i que pugui continuar avançant, estic segura que el Govern el portarà al Congrés i en podrà tirar endavant" , ha dit en roda de premsa aquest dilluns.

Tortolero ha celebrat que a la reunió d'aquesta setmana el Govern i l'Executiu central puguin trobar "punts de trobada", ha assegurat que el PSC no coneix quin serà l'ordre del dia i ha tornat a demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoqueu la taula de diàleg entre partits que reclama el PSC.

Preguntada per la situació judicial de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reiterat que el PSC defensa que es respecti la presumpció d'innocència i que prengui les decisions oportunes, en les seves paraules, encara que ha afegit: "Des del PSC demanem que no arrossegueu les institucions".

Després del Comitè Federal del PSOE aquest dissabte, el PSC considera que els socialistes surten reforçats per seguir governant i "afrontar amb garanties el cicle electoral", ha subratllat Tortolero.

JJ.OO. DE BARCELONA I D'HIVERN

La portaveu socialista ha recordat que aquest dilluns fa 30 anys dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona, una fita històrica que "va ser un cas d'èxit de col·laboració entre les administracions".

"Ens sembla que un dia com avui, que celebrem una fita històrica i de concòrdia 30 anys després, i aprofitant que es reunirà la taula de diàleg, cal posar en valor la concòrdia i el diàleg, que són els eixos del nostre projecte polític" , ha apuntat.

Després que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, hagi avançat que aquesta setmana presentaran als alcaldes del Pirineu una proposta per celebrar uns JJ.OO. d'Hivern en solitari, Tortolero ha defensat que la cita olímpica tiri endavant i que el PSC estarà "on sigui necessari per col·laborar".