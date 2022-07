La portaveu d'ERC i secretària general adjunta, Marta Vilalta, a una foto d'arxiu / Euorpa Press

Les reaccions no s'han fet esperar després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi obert judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per presumptament fraccionar contractes per afavorir un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Marta Vilalta, la portaveu d'ERC, ha ofert una roda de premsa per valorar aquest assumpte, i la resposta no ha pogut ser més clara: "Pel prestigi del Parlament de Catalunya, el més raonable és que Laura Borràs sigui un pas al costat ", ha sentenciat Vilalta .

Tot i condemnar Borràs, la portaveu d'ERC també ha comentat que estan compromesos "amb l'acord d'investidura al qual arribem amb Junts. La presidència del Parlament correspon a Junts".

A més, ha volgut deixar clar que els delictes pels quals s'acusa Borràs estan relacionats amb la corrupció, per tant, "no caldria elevar l'assumpte a la comissió de l'estatut del diputat". Per tant, ha reclamat a la presidenta del Parlament que "sigui ella mateixa qui demani l' aplicació del 25.2. A partir d'aquí, demanem a les forces polítiques discutir com seguim per aquesta situació no desitjada". En cas que ella no faci el pas al costat, seran els republicans els que demanin l'aplicació de l'article 25.4.