El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb la consellera dAcció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, a lAgència Catalana de lAigua/ @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que "no és acceptable barrejar la lluita per la independència de Catalunya amb la defensa" d'algú acusat per presumptes delictes de corrupció , en referència a la suspensió com a diputada de la fins aquest 28 de juliol presidenta de la Cambra, Laura Borràs.

Ho ha dit en declaracions als mitjans juntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, després de reunir-se amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, per parlar sobre la sequera actual .

"No es pot intentar tapar això amb arguments de la independència", ha dit, i ha recordat que el Govern segueix compromès amb la lluita contra la corrupció. Aragonès ha assegurat a més que la Mesa del Parlament "ha aplicat el reglament" a la suspensió de Borràs, que ha estat aprovada amb els vots d'ERC, PSC i CUP.

Aragonès ha apuntat que la decisió s'ha pres "davant uns fets molt concrets i molt clars", en referència a l'obertura del judici oral per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "Això no és un cas de repressió política, és un cas de presumpta corrupció", ha subratllat, i ha recordat que el precepte del reglament fa cinc anys que està en vigor.

D'altra banda, ha apuntat no tenir cap informació que "algun membre del Govern" no hagi de seguir a l'Executiu a causa d'aquesta suspensió, fent referència a una possible sortida de Junts.