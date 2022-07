JuntsxCat ha reiterat el seu suport a Borràs davant la decisió de la Mesa/@EP

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dijous que no proposaran ningú per substituir la ja expresidenta del Parlament Laura Borràs, després que la Mesa l'hagi suspès al càrrec amb els vots de PSC-Units, ERC i CUP, i ha demanat frenar la "dinàmica caïnita" que impulsen alguns sectors independentistes.

En un comunicat, han reiterat el seu suport a Borràs davant "la injusta i injustificable" decisió de la Mesa de suspendre-la perquè, segons ell, s'ha vulnerat la presumpció d'innocència d'una persona per interessos partidistes, segons ha dit. Per això, comparteixen la decisió de Borràs de no dimitir del càrrec i avisen que el que ha passat aquest dijous "només beneficia aquells que volen la rendició de l'independentisme".

"No es pot demanar que es desjudicialitzi la política catalana i alhora fer el que s'ha fet avui, que és suspendre la presidenta Borràs abans que sigui jutjada", ha destacat Turull, que creu que molts volen apartar Junts de l'escenari polític i del camí cap a la independència.

Així, ha avisat els que vulguin inhabilitar institucionalment Borràs que no aconseguiran inhabilitar-la "políticament", i ha recriminat que PSC-Units, ERC i CUP hagin fet servir el reglament del Parlament per, al seu parer, eliminar adversaris polítics.

També considera que la suspensió de Borràs "degrada" la institució i ha acusat els socialistes, republicans i cupaires d'haver-se sincronitzat amb la justícia espanyola per decidir qui no ha de seguir presidint el Parlament. "Fins ara això anava de guerra bruta, de 'lawfare' i, a partir d'avui, s'hi ha inclòs un nou ingredient que és el partidisme", ha criticat.

Tot i això, ha assegurat que Junts no vol accentuar "la flama de la divisió entre l'independentisme" i que tenen clar que el seu adversari és l'Estat i no altres independentistes.