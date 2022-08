El president de l'Estat, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat al conjunt d'administracions públiques i al Partit Popular "unitat, responsabilitat i solidaritat amb la resta de països europeus" per complir el Reial decret d'estalvi energètic aprovat per l'Executiu i que entrarà en vigor aquest dimecres.

"Les lleis es compleixen i és el que han de fer totes les administracions públiques", ha assenyalat Sánchez en una compareixença davant els mitjans de comunicació, juntament amb el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, a la seu del Cabildo de Lanzarote.

MÉS INFORMACIÓ El decret destalvi energètic, una nova batalla amb el PP

Aquest mateix dilluns, la Comunitat de Madrid ha anunciat que presentarà un recurs d'inconstitucionalitat al reial decret del pla energètic del Govern d'Espanya en considerar que s'estan "posant en qüestió les competències pròpies" de la Comunitat, en concret, les lligades al comerç .

Davant d'això i davant les crítiques de la resta de comunitats governades pel PP, Sánchez ha insistit a demanar "unitat envers Europa, responsabilitat i solidaritat". "Sé que és predicar al desert perquè patim una oposició negacionista en tots els àmbits", ha lamentat.

Sobre la sol·licitud del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de convocar una Conferència de Presidents per abordar aquest pla d'estalvi energètic, Sánchez no n'ha aclarit la posició, però ha defensat que el Govern ha estat en contacte amb comunitats, grups polítics i el sector privat abans de l' aprovació del reial decret al Consell de Ministres. A més, ha destacat que just aquest dilluns el Govern i les comunitats autònomes han mantingut una reunió de la conferència sectorial amb presència dels responsables d'energia i indústria de les diferents administracions.

El president ha recordat que aquest pla s'emmarca a l'acord al si de la Comissió Europea que tots els països han d'estalviar un 15% d'energia, encara que en el cas d'Espanya és d'un 7%, després de negociacions intenses. "Hem de complir la llei i hem de complir els acords que hem aconseguit a Brussel·les", ha subratllat el president.

"Estalviar energia significa fer front al xantatge de Putin i significa també estalviar diners i factura", ha remarcat, alhora que ha apel·lat a enfrontar amb això l'emergència climàtica que s'està percebent més intensament aquests mesos d'estiu.

El president també ha fet referència al mecanisme impulsat juntament amb Portugal per limitar l'augment del preu del gas, que ja ha limitat l'alça de l'import a la península ibèrica i blindarà els dos països els propers mesos de tardor i hivern, que seran els més "difícils", segons Sánchez,

A més, el cap de l'Executiu també ha reclamat "unitat" a nivell europeu perquè les properes setmanes es pugui assolir a Brussel·les un acord per reformar el mercat elèctric i es pugui desacoblar l'evolució del preu del gas al de l'electricitat. Des d'Espanya també s'advoca per fixar un preu màxim als drets d'emissió de diòxid de carboni (CO2).