El decret destalvi energètic, una nova batalla amb el PP

És clar que la solidaritat, igual que la caritat, comença per un mateix. Això és el que han de pensar els governants -no tots- de les comunitats autònomes davant la proposta del govern central que presideix el socialista Pedro Sánchez: el nou pla d'estalvi energètic que entrarà en vigor aquest dimecres, 10 d'agost, i que en tindrà una durada fins al novembre del 2023. No és un caprici unilateral de Pedro Sánchez, sinó una decisió de la Unió Europea, presa a Brussel·les - invasió de Rússia a Ucraïna- que pot comportar una inflació i una inseguretat creixent que es consumeixin les amenaces insistents de Putin de tall total de gas, que ara s'està vivint de manera calculada per l'aspirant a Tsar de totes les Rússies.



La proposta del 'govern europeu', en un primer moment, era reduir el consum en un 17%. Però Espanya, Portugal i altres països que fins ara havien fet els deures es van negar en rotund i finalment, l'aplicació serà del 7%. No és una mesura que agradi, però quan es forma part d'Europa, s'està no només per acceptar els beneficis, sinó aquella altra part on no surti ben parat, i assumir la solidaritat amb altres països. No és aquesta la fi? Doncs el que toca ara, agradi o no: acceptar les decisions solidàries.



Què estan fent a altres països amb aquest tema? Hi ha països que són més vulnerables, per la gran dependència de Rússia, com Alemanya, França i Itàlia. En aquests casos, els seus plans seran molt més agressius que la resta. França està a punt de presentar el seu pla que segons els especialistes qualifiquen com a agressiu. Alemanya encara no ha presentat la seva proposta, però ha explicat algunes mesures que segurament es convertiran en lleis. Itàlia que segueix en negociacions amb Algèria per aconseguir reduir el 40% de la dependència de Rússia, està a punt d'explicar les seves mesures, tot i que ha recordat que no seran draconianes. La resta de països continuen treballant en aquesta línia de reducció marcada per Brussel·les.



Com que Espanya és diferent, les comunitats governades pel PP més alguna altra, poques, per cert, han posat el crit al cel i la “revolta” encapçalada per la presidenta de la Comunitat de Madrid no s'ha fet esperar. No vol complir amb el que anomena “imposició de Sánchez”, i ja ha anunciat que presentarà recurs perquè envaeix competències.



Mentre Feijoo, que feia uns dies que estava d'acord amb l'estalvi energètic, calla ara davant la postura de la presidenta. ¿Ayuso està marcant el camí al seu president? És clar que la presidenta madrilenya està pujada a la parra i no està disposada a baixar-se'n, ni tan sols pel seu gran cap que fins ara l'ha deixat caminar a gust. Ella que no té límits, les línies vermelles sempre les ignora.



Mentrestant, el president Sánchez aprofita les vacances a les Canàries per fer política. En la seva compareixença davant els mitjans de comunicació ha demanat al conjunt de les administracions públiques i al Partit Popular " unitat, responsabilitat i solidaritat" amb la resta de països europeus per complir amb el reial decret. Creuen que és possible fer-ho? Tal com està el panorama, el més segur és que aquest estiu de focs a gairebé tot el territori, el foc creuat entre el govern i el PP continuarà produint-se més si és possible. I això que amb l'arribada de Feijoo semblava que el sentit comú havia aterrat a Gènova. Doncs serà que no. La solidaritat ha de pensar que comença per un mateix, i així continuaran com a serps d'estiu.