Creu que a ERC i Junts els interessa esgotar la legislatura malgrat "discrepàncies des del quilòmetre zero" | @ep

La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret ha assegurat que el seu partit impulsarà "les mesures necessàries" per substituir a la Presidència del Parlament la presidenta suspesa i líder de Junts, Laura Borràs, si Junts no pren mesures en aquest sentit.

En una entrevista d' Europa Press, Moret ha destacat que els socialistes i el seu grup parlamentari estan valorant opcions i treballant per fixar el full de ruta sobre aquest assumpte:

“El que farem és explorar i veure quina és la via que pot ser més eficaç o més efectiva”.

Tot i que no ha descartat intentar forçar un ple per escollir un nou president, Moret ha rebutjat detallar les opcions que tenen els socialistes perquè assegura que no estan tancades i que l'actual és un "escenari molt obert amb moltes opcions sobre la taula".

Exploren aquestes possibilitats després que Borràs fos suspesa per la Mesa amb els vots a favor de PSC-Units, ERC i la CUP després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'enviar-la a judici per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Moret ha destacat que estan a l'expectativa de l'actuació de Junts i ERC així que comenci el nou curs polític al setembre: "En funció d'això, prendrem les mesures necessàries o que creguem oportunes per continuar treballant en aquesta reclamació".

Preguntada per si la Presidència hauria de seguir corresponent a Junts , ha assenyalat que el partit i ERC ho van acordar així a l'inici de la legislatura però ha remarcat que l'important és que “hi hagi un president titular legítim que lideri i presideixi des d'una lògica de representantivitat institucional ".

CRÍTICA A BORRÀS



Ha criticat la resposta de Borràs a la seva suspensió, a qui ha acusat de prioritzar els seus interessos personals per sobre dels institucionals i fins i tot dels de partit, perquè creu que va tenir una "actitud no adequada i no la que s'espera de la presidenta del Parlament ”.

Preguntada per si la suspensió de Borràs dificulta la relació de Junts amb el PSC , ha replicat que "la complicació més important està dins de Junts , de manera que el primer escenari és que Junts aclareixi internament quina és la seva postura".

Sobre l'article 25.4 del reglament de la Cambra mitjançant el qual s'ha suspès Borràs --preveu la suspensió si s'obre judici oral per delictes vinculats a la corrupció--, ha remarcat que s'ha de complir perquè és vigent i ha dit que, si algun grup parlamentari ho vol modificar, els socialistes valoraran la proposta.

VOT DE LLUÍS PUIG



Preguntada pel vot delegat del diputat de Junts resident a Bèlgica, Lluís Puig, Moret ha demanat a la vicepresidenta del Parlament ara amb funcions de presidenta, Alba Vergés (ERC), que apliqui el reglament de la Cambra i no ho comptabilitzi, perquè Puig "no compleix cap dels requisits" per delegar el vot.

"Esperem que la persona que assumirà la Presidència de forma interina, que és Alba Vergés , ho compleixi", ha dit en referència al reglament i preguntada per la signatura de les actes dels últims plens, en què Borràs va comptabilitzar el vot de Puig sense que aparegués a les pantalles de recompte, després de ser anul·lat pel Tribunal Consitucional (TC).