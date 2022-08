La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen/ @EP

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudit aquest 17 d'agost les mesures d'estalvi energètic posades en marxa a Espanya i altres Estats membres de la Unió Europea, en particular la regulació de l'aire condicionat, en assenyalar que contribueixen a els objectius de la UE amb vista a l'hivern.

En una sèrie de missatges en xarxes socials, la cap de l'Executiu comunitari ha posat de manifest que les mesures d'estalvi ja estan en marxa a diversos països europeus i, en concret, ha indicat que fixar temperatures "una mica més altes" per a l'aire condicionat aconsegueix "resultats impressionants".

En aquest punt, Von der Leyen ha posat com a exemple Espanya, en indicar que juntament amb la República Txeca i Eslovènia, inclou mesures d'aquest tipus en els seus plans d'estalvi energètic. "Junts, salvem energia per tenir un hivern segur", diu el missatge de la presidenta comunitària, que exposa que l'estalvi que calcula Brussel·les posant un grau més alt l'aire condicionat és equivalent al consum energètic d'un Estat membre com a Malta.

Igualment, la conservadora alemanya destaca una altra mesura posada en marxa pel Govern de Pedro Sánchez, com abaixar la calefacció un grau a les llars, que segons Von der Leyen pot "estalviar el 7% d'energia en un any".

"M'anima veure que diversos Estats membres com Espanya, la República Txeca, Itàlia o els Països Baixos han posat en marxa mesures per optimitzar l'ús de calefacció. Això ajudarà el nostre objectiu conjunt d'estalviar el 15%", ha defensat.

Espanya ha acordat una reducció voluntària del 7% del consum de gas com a part del pla de Brussel·les per preparar-se davant de possibles talls de subministrament per part de Rússia i assegurar l'abastament per al proper hivern.

Això és la meitat de la xifra pactada pels estats membres per reduir un 15% el consum de gas fins a la primavera i que rebaixa l'ambició d'estalvi de gas per a Espanya i Portugal.