Borràs, a la Universitat Catalana d'Estiu. Foto: Europa Press

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que "els que es queixen de la situació d'interinitat són els que han provocat aquesta situació" al Parlament, després de la suspensió com a presidenta de la Cambra, i confia que pugui prosperar la reconsideració contra la decisió de la Mesa.

Així s'ha expressat aquest dimarts en declaracions als periodistes en acabar la seva intervenció a la conferència sota el títol . Té límits el parlamentarisme? que clou la 54a edició de la Universitat Catalana d'Estiu, que se celebra a Prada de Conflent (França).

Ho ha dit després de ser preguntada per les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en què demanava que es votés un nou president del Parlament, i Borràs ha respost dient que li sembla "sorprenent que els que ara es queixen van ser els que van provocar aquesta situació".

S'ha mostrat confiada que aquesta situació d'interinitat pugui acabar si prospera la reconsideració i així “tornar a una situació de plenitud de funcions de la presidència”.

En aquest sentit, preguntada per les paraules de la secretària adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en què considerava que la Mesa rebutjaria aquesta reconsideració, Borràs ha fet broma que no sap si "Vilalta forma part de la Mesa" i que, en tot cas, aquest organisme és qui ha de prendre la decisió.

D'altra banda, preguntada per les declaracions d'Illa en què demanava un relleu al capdavant del Parlament abans del 15 de setembre i assegurava que hi havia "mecanismes", Borràs ha defensat que, per a ella, les decisions al voltant de què passa després de la seva suspensió s'haurien pres abans de produir-se, no després.

"Aquestes decisions s'haurien d'haver pres, en tot cas, abans de considerar suspendre de les seves funcions la presidència, no després de generar aquesta situació d'interinitat i de fer responsable qui pateix aquesta situació que n'han generat altres", ha dit.