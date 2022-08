Irene Montero, la ministra d'Igualtat / @EP

El Congrés ha donat aquest dijous llum verda a la Llei de Garanties de la Llibertat Sexual, més coneguda com a Llei de 'només sí que és sí' , amb els únics vots en contra de PP i Vox i l'abstenció de CUP.

La norma s'aprova de manera definitiva un mes després del seu pas pel Senat, on una esmena de Junts, recolzada per PP, ERC, Ciutadans, Més Madrid i Coalició Canària, retardava la posada en marxa.

MÉS INFORMACIÓ La imminent ruptura de la coalició de Podemos, accelerada per Yolanda Díaz i Irene Montero

El text del partit català va suposar una addició al preàmbul de la llei per deixar clar que es persegueixen "les violències sexuals més ocultes" com forçar un avortament o una esterilització ja que, al seu parer, no era correcte com estava redactada la norma al seu sortida del Congrés: "casos d'avortament i esterilitzacions forçoses".

Durant el debat d'aquest dijous, els 'populars' han retret a Igualtat que ja hagués preparat una campanya sota el lema 'sí és fest' per posar en marxa aquest estiu, donant per fet que s'aprovaria la norma al mes de juliol . La portaveu d'Igualtat dels populars, Marta González, ha recordat, en aquest sentit, la "fragilitat" dels acords amb què compta el Govern.

González també s'ha referit a la llei en general per assenyalar que no és la que els agradaria perquè, segons ell, "no servirà per impedir que la investigació recaigui en la víctima de l'agressió" i perquè la nova definició del consentiment "pot portar inseguretat".

Vox, per part seva, ha considerat l'esmena aprovada al Senat "més o menys raonable" dins d'una norma que ha qualificat com a "infame". Així s'hi ha referit la representant de la formació en el debat, Carla Toscano, que ha apuntat que Vox està en contra de la mutilació genital femenina , però també de "la masculina" que, segons ha indicat, "també existeix".

La diputada creu que mesures com aquesta deixa a l'aire les "incongruències" de l'Executiu quan defensen els costums dels estrangers que arriben a Espanya. "El seu rotllet multicultu no funciona", ha apuntat Toscano, abans d'indicar que cal "tancar la porta a la cara a les persones que vinguin a Espanya a agredir les dones".

A més, del vot en contra del PP i Vox, el departament d'Irene Montero tampoc no ha comptat amb el suport de CUP, que ha decidit abstenir-se.

En la seva intervenció, la portaveu de la formació en aquesta matèria, Mireia Vehí, ha explicat la seva oposició que aquesta "deixi tot a les mans del Codi Penal", així com que "no hi hagi mesures per als homes". Al seu parer, s'ha passat de l'"eduquin els seus fills" al "protegeixin les seves filles".

Vehí tampoc coincideix amb Igualtat en la prohibició de la publicitat de prostitució . Segons ha indicat, això "fa més vulnerables" les dones que exerceixen la prostitució voluntàriament i, segons ell, "el feminisme ha de lluitar pels seus drets".