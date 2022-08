Pere Aragonès i Oriol Junqueras / @EP

ERC ha decidit avançar la celebració del seu congrés, previst inicialment per al 2023, aquesta tardor amb l'objectiu d'"enfortir l'organització davant dels reptes del país" i el 6 de novembre tindrà lloc una primera votació per renovar la direcció republicana.

La formació ha explicat en un comunicat que a principis de l'any que ve se celebrarà la sessió plenària per actualitzar els documents estratègics de l'organització.

MÉS INFORMACIÓ ERC li obre un nou front al president Pedro Sánchez

L'Executiva d'ERC, reunida aquest dilluns, ha proposat avançar el Congrés Nacional del partit i, un cop el Consell Nacional del 17 de setembre ho aprovi formalment, s'iniciarà un procés congressual "marcat per dos moments clau": el 6 de novembre , amb la primera votació per renovar la direcció; i, a principis del 2023 amb la celebració de la sessió plenària per actualitzar els documents estratègics de l'organització.

L'objectiu d'avançar el seu congrés és enfortir i reparar l'organització davant dels reptes i fer-ho "amb una direcció que conjugui l'experiència i els lideratges consolidats amb la renovació necessària per adaptar-se al moment actual".

"FER ERC ENCARA MÉS FORT"



Així ho han comunicat a la militància republicana el president i la secretària general d'ERC, Oriol Junqueras i Marta Rovira, respectivament, en una carta on mostren la seva voluntat, energia i compromís de tornar-se a presentar per continuar liderant l'organització i destaquen la importància de que la militància participi i contribueixi a “fer d'ERC una organització encara més forta i preparada per servir aquest país”.

"Els republicans tenen molt present que el curs polític vinent estarà fortament marcat pel context postpandèmic, de crisi socioeconòmica agreujada per la situació d'Ucraïna i per una agenda nacional inajornable que, a través de la taula de negociació entre el Govern català i l'espanyol , ha de concretar els fruits en matèria democràtica i antirepressiva i fer passos en la resolució del conflicte polític”, informa el comunicat.

A més, destaquen que també serà un curs polític en què se celebraran les eleccions municipals , i en aquest sentit ERC vol afrontar la cita "amb una organització enfortida i el màxim de preparada per consolidar el projecte republicà i transformador a tot els països catalans" .

Amb aquest procés congressual, que durarà pràcticament mig any, ERC vol "acumular tot el capital polític i posar-lo al servei del país; refermar la seva aposta transformadora i útil des de les institucions; i potenciar, també, la seva aposta estratègica per construir la república catalana" .