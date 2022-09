Borràs, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs , ha assegurat que no considera que l'Assemblea Nacional Catalana ( ANC ) hagi de "replantejar res" respecte a la manifestació de la Diada, com han reclamat des d'ERC. dimecres al canal 324, Borràs ha defensat que les propostes de l'ANC i Òmnium Cultural "han estat sempre inclusives" i és així com reben des de Junts la convocatòria de la manifestació de la Diada d'aquest any, ha concretat.

A preguntes de si entén la postura del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers d'ERC de no assistir a aquesta mobilització, la líder de Junts ha assegurat que anirà l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC), i ha descartat” entrar a les diferències internes d'ERC".

Ha concretat que ella també assistirà a la manifestació, i ha afegit que cal escoltar tots els actors del moviment independentista. "Hem de poder estar sense personalismes. La manifestació ha de ser multitudinària".

Més tard, qüestionada pel corrent de l'independentisme que aposta per conformar una llista cívica fora dels partits polítics, Borràs ha respost que li sembla "normal que es busquin estratègies" per aconseguir la independència.

Ha negat que ella vulgui deixar Junts per liderar un projecte d´aquest estil, ja que ha subratllat que presideix "un partit polític que vol ser un instrument al servei del país" i la seva voluntat és treballar des d´aquest espai per aconseguir la independència de Catalunya.

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT



De la mateixa manera, Borràs ha explicat que aquest dijous 8 de setembre assistirà a l'acte de lliurament de les Medalles d'Honor del Parlament , que va proposar ella abans de ser suspesa com a presidenta de la Cambra catalana, i ha subratllat que "no estic absent, estic ben present, no està vacant el càrrec", en ser preguntada per si Junts nomenarà un substitut.

Ha sostingut que la seva suspensió ha estat un acte d'arbitrarietat política, i ha criticat que PSC, ERC i la CUP es queixin que hi ha una interinitat a la Presidència del Parlament. "Haurien d'haver-la calibrat abans, no poden demanar a qui és víctima que ara ho resolgui".

La dirigent de Junts ha defensat que els seus assessors al Parlament depenen de la Presidència de la Cambra, no d'ella, i ha defensat que "aquestes persones continuen treballant i la seva situació jurídica és perfectament legal".