Xavier Trias rep la vara de comandament d'honor de mà d'Ada Colau al seu darrer ple com a regidor

L' Ajuntament de Barcelona comença aquest setembre un nou curs polític marcat per les eleccions que se celebraran el 28 de maig del 2023 i amb la incògnita de qui serà el candidat de Junts a l'Alcaldia, davant la possibilitat que finalment ho sigui l'exalcalde Xavier Trias (CiU) .

El Govern municipal, liderat per Ada Colau , afronta els últims mesos de la legislatura amb la mirada posada en les candidatures dels partits per als comicis i en avançar en les transformacions urbanístiques pendents, que tenen enfadats els barcelonins com la 'superilla' del Eixample i una reforma de la Rambla que no s'acaba d'enlairar.

Fins al maig, els socis de Govern (comuns i PSC) intentaran marcar perfil per a la contesa electoral i suportar les seves diferències , malgrat les quals Colau compta amb mantenir l'acord de coalició amb els socialistes fins a les municipals i també amb l'oposició, especialment amb ERC.

Els tres principals partits del consistori -- BComú, ERC i PSC -- ja tenen els seus candidats perfilats: Colau es tornarà a presentar per optar al que seria el seu "tercer i darrer mandat", i, segons apunten fonts socialistes, el primer tinent d?alcalde i líder del grup socialista, Jaume Collboni , serà el candidat quan finalitzi el procés de primàries, que el partit preveu celebrar a la tardor.

Per part dels republicans, van ser els primers a confirmar la candidatura del seu líder, Ernest Maragall , a través d'un procés de primàries en què la militància ho va avalar amb un 90% dels suports, i estan disposats a tornar “l'orgull” " a Barcelona ia revalidar la victòria a les municipals de 2019, en què va obtenir 10 regidors.

XAVIER TRIAS, CANDIDAT DE JUNTS?



Amb la marxa d' Elsa Artadi com a líder de Junts a Barcelona i la renúncia a ser candidata, el partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull encara està pendent d'escollir candidat, una decisió que prendrà a l'octubre.

Fins ara el nom que sona amb més força és el de Trias , que aquest juliol no va descartar presentar-se a l'Alcaldia i de moment ha dit que ho decidirà "quan tot es tranquil·litzi una mica" i quan el partit s'ordeni perquè assegura que no es presentés si no té possibilitats de guanyar.

Si es presentés com a candidat, suposaria la tornada a la política municipal de l'exalcalde, que va governar la ciutat del 2011 al 2015, li va passar el testimoni a Colau però que segons les últimes enquestes tindria possibilitats d'arrabassar-les si a Junts deixen de cops de blat.

SANDRO ROSSELL VOL PRESENTAR-SE



Pel que fa a la resta de grups municipals, cal veure qui serà el candidat del PP després que el líder de la formació, Josep Bou , renunciés a ser-ho, mentre que Cs ja va designar la seva presidenta a Barcelona, Luz Guilarte , i Valents a la seva respectiva líder, Eva Parera .

Per la seva banda, la CUP , que va tenir representació a l'Ajuntament entre el 2015 i el 2019, buscarà tornar al consistori amb una candidatura "rupturista" de la qual ja ha presentat una llista de 15 possibles candidats entre els quals figura la diputada al Parlament Basha Changuerra.

Vox ha manifestat la seva intenció de presentar candidatura, encara que encara no han concretat qui serà el candidat o candidata, i cal veure com es formalitza la candidatura ciutadana que va anunciar MésXBCN i si l'expresident del FC Barcelona Sandro Rossell presentarà la seva candidatura com a alcaldable, que va plantejar que fos una llista de gestors amb què vol deixar "aparcada" qualsevol ideologia política per governar Barcelona.

PROJECTES PENDENTS



Mentre es formalitzen les candidatures, el Govern municipal continuarà amb els projectes pendents, entre els quals destaquen les obres de la unió del tramvia de la Diagonal, la 'superilla' de l'Eixample i la reforma de la Rambla, actuacions que ha començat aquest any i que en el cas de la Rambla està previst que iniciï aquest mes de setembre i que en té pendent a tots.

També haurà de fer front a l'estat de la ciutat --sobretot en qüestions com la neteja i la seguretat -- ia la gestió de l'espai públic --com la consolidació de les terrasses--, que ha suscitat moltes crítiques entre els barcelonins que han rebatejat Barcelona com a Mierdalona.

Seguirem informant...