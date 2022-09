Com és l'impost de patrimoni a cada comunitat autònoma? | @ep

L'impost de patrimoni s'ha posat damunt la taula després que Andalusia s'hagi unit a la Comunitat de Madrid per suprimir completament aquest impost. Aquesta mesura es farà efectiva a partir del 2023 i ha tornat a treure a la llum l?etern debat sobre les diferències que hi ha en matèria fiscal entre les comunitats del país.

A nivell estatal , sense incloure el País Basc i Navarr a, tal com informa República , l'impost sobre el patrimoni grava la riquesa de més de 200.000 contribuents que posseeixen més de 700.000 euros, dels quals aproximadament la meitat tenen la seva residència fiscal a Catalunya i la Comunitat de Madrid . Es tenen en compte els béns mobles i immobles.

En el cas del País Basc i Navarra són les diputacions de Biscaia, Guipúscoa i Àlaba i el govern foral les encarregades de recaptar aquest impost, mentre que a la resta d'autonomies el gestiona la Hisenda estatal.

Es tracta d'un impost directe i personal que s'aplica individualment no sobre ingressos anuals o transaccions , sinó sobre el patrimoni personal de les persones físiques, i es calcula basant-se en el valor de tots els béns del subjecte passiu.

Distribució del patrimoni total | Agència Tributària

La cessió de l'impost sobre el patrimoni a les comunitats autònomes implica que poden aplicar reduccions en el mínim exempt, modificar la tarifa i aprovar deduccions i bonificacions, com és el cas de la Comunitat de Madrid , en què hi ha una bonificació del 100%, el mateix camí que a partir del proper any seguirà Andalusia .