Albiach "la propera taula de diàleg ha d'acordar la reforma del delicte de sedició" | @EP

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, considera que la propera reunió de la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat ha de concloure amb un acord per reformar el delicte de sedició, cosa que considera viable i "urgent".

En una entrevista a NacióDigital recollida aquest diumenge per Europa Press , Albiach ha explicat que no li agradaria que la mesa estigués "sotmesa al calendari electoral", i que s'ha de centrar en la desjudicialització.

Ha desitjat que el proper debat de política general a Catalunya tracti l'impacte de la inflació i que inclogui un debat per avançar cap a la sobirania energètica, tot i que augura que “acabarà segrestat per les picabaralles entre ERC i Junts ”.

Sobre la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament , ha apuntat que ERC hauria de treballar per resoldre la situació mitjançant una negociació parlamentària o política, perquè la institució està "en situació d'interinitat".

JUNTS I PSC



Ha sostingut que, durant la negociació per investir Pere Aragonès president de la Generalitat, aquest els va oferir formar govern: “Si haguéssim volgut tenir una cadira a qualsevol preu, ja estaríem al Govern ”, ha dit, però no estarien en un executiu amb Junts.

I ha lamentat, d'altra banda, "una tendència on cada cop més s'avança cap a la sociovergència", sobretot en l'àmbit nacional, i que el PSC s'està convertint, recull l'entrevista textualment, al partit de l'establishment.

PRESSUPOSTOS



També ha assegurat que el seu grup no donarà suport als Pressupostos per al 2023 "si el Govern no canvia d'actitud", si no plantegen les grans transformacions que, segons la seva opinió, predicava Aragonès , però encara no ha complert.

Tampoc no està disposada a negociar els comptes en temps de descompte, i ha criticat que el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, digui que els catalans s'hauran d'estrènyer el cinturó, perquè entén que no cal afrontar la situació econòmica actual amb polítiques de austeritat.