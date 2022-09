Imatge de votacions / @EP

PSOE, PP, Vox, Ciutadans, PNB, Fòrum Astúries i Navarra Suma han rebutjat aquest dimarts que el Congrés tramiti una iniciativa d'ERC per canviar la Llei Electoral amb l'objectiu de rebaixar als 16 anys l'edat per votar , una idea que sí ha donat suport al soci minoritari del Govern, Unides Podem, juntament amb Bildu, Junts, la CUP i Compromís.

L'encarregada de defensar la iniciativa ha estat la diputada d'ERC Marta Rosique , que ha titllat de "reaccionaris" els que s'oposen a una reforma que, segons la seva opinió serviria per "fomentar la participació política, situar la joventut al centre de l'agenda política i equiparar drets i deures”.

Rosique ha interpel·lat directament el PSOE recordant que ja van votar a favor d'aquest assumpte al Parlament català el 2013, al Congrés mateix el 2016, que l'obertura d'aquest debat forma part del pacte de Govern que van subscriure el 2019 amb Unides Podem i que també és una reivindicació de les Joventuts Socialistes i del Consell de la Joventut d'Espanya , entre d'altres.

Així mateix, ha recordat que a partir dels 16 anys ja és obligatori pagar impostos, es pot treballar, donar consentiment per a tractaments mèdics o casar-se i que el dret de sufragi actiu ja es pot exercir a partir d'aquesta edat en llocs com Àustria, Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega, Argentina, alguns Estats d'Alemanya i el cantó suís de Glaris.

ACUSACIONS D'ELECTORALISME



El diputat del PSC José Zaragoza, ha admès que el PSOE té acordat amb Unides Podem obrir aquest debat i ha garantit que així es farà, però a la subcomissió que té oberta la Comissió Constitucional del Congrés per estudiar eventuals canvis en la llei electoral.

A més, ha recordat que Catalunya és l'única comunitat que no té llei electoral pròpia i que van ser precisament Junts i ERC els que van impedir un acord quan aquest assumpte es va tractar al Parlament a instàncies de la CUP. "Ara estan més ocupats a barallar-se amb Junts que a legislar", ha apuntat, rebutjant "lliçons de democràcia" d'ERC i acusant-los d'"electoralisme".

El popular José Antonio Bermúdez de Castro ha defensat que no es pot "separar el dret de sufragi de la majoria d'edat", que és quan jurídicament s'està "en ple usos dels drets polítics, i ha lamentat que ERC que no hi ha plantejat aquest assumpte a la subcomissió electoral per poder obrir un debat "serè" sobre això.

En termes similars s'ha expressat Mikel Legarda, del PNB, en assenyalar que no es pot començar la casa "per la teulada" ja que un canvi d'aquest tipus ha de sorgir ser fruit d'"un gran pacte polític i social" com es va fer a Àustria. Legarda ha deixat clar que el PNB està disposat a obrir aquest debat, però ha remès a la subcomissió per a la reforma de la legislació vigent.

En nom de Vox José María Figaredo ha acusat l'esquerra "menor d'edat almenys en el sentit mental de la paraula" d'utilitzar el "cimbell" de baixar l'edat de vot per "enganyar" els joves. "Els impedeixen formar una família i els impedeixen la feina perquè tanquen la indústria, volen una joventut manipulada, manipulable, submisa, silent i callada", ha denunciat.

El portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, ha avançat el rebutjat a la tramitació i ha aprofitat per tornar a defensar la reforma electoral que planteja la seva formació perquè els vots dels ciutadans valguin el mateix amb independència de la circumscripció.

Des de Fòrum Astúries , Isidro Martínez Oblanca, ha acusat ERC de voler "alterar les regles del joc" per simple "interès electoral", mentre que Carlos García Adanero, de Navarra Suma, ha avisat que mai no es pot donar per fet a qui votarà la gent quan s'obren les urnes.

PER SALUT DEMOCRÀTICA



Per part seva, la diputada de Podem Lucía Muñoz Dalda ha defensat rebaixar l'edat de vot per "salut democràtica". "No es pot privar del dret a la participació política gairebé un milió de persones", ha asseverat, remarcant que cal "comptar amb els joves" i garantir-los que "la política serveix per a i canvia les coses", avisant que " per les esquerdes que deixa la democràcia es colen els que volen destruir-la".

També han donat suport a la iniciativa els representants de Junts, Mariona Illamola; de la CUP, Albert Botran ; del BNG, Néstor Rego ; i de Compromís, Joan Baldoví , que ha subratllat que als països on ja es vota als 16 s'ha comprovat que s'incrementa la "implicació política" dels joves.

El mateix ha fet Jon Iñarritu, de Bildu , que també ha recriminat al PSOE la seva negativa a recolzar ara aquesta reforma i s'ha apostat un dinar al fet que la iniciativa no serà aprovada tampoc a la subcomissió per a la reforma electoral.