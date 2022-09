Jordi Coronas i Gemma Sendra en la roda de premsa d'ERC / @CatalunyaPress

Esquerra Republicana (ERC) ha ofert una roda de premsa aquest dimecres 28 de setembre, liderada per Jordi Coronas, portaveu del partit, i Gemma Sendra, regidora d'ERC-BCN responsable de Cultura, per a presentar les iniciatives que la formació política vol portar al plenari.

La primera de les propostes està relacionada amb el cas de tramitació fraudulenta de llicències de pis turístic que es van donar a Ciutat Vella entre el 2005 i el 2009. En aquella ocasió, Itziar González -exconsellera socialista que va dimitir com a protesta pel cas de corrupció- de i Lourdes Conesa -funcionaria municipal- van denunciar els fets i, tot i les amenaces i pressions rebudes, van destapar una trama de corrupció.

Envers aquesta temàtica, ERC vol que es reconegui que "cap dels governs municipals de l'Ajuntament de Barcelona des del 2007 ha estat a l'alçada ni en acompanyar com calia a les persones alertadores", explicava en primera instància Coronas. La segona proposta oferta és la de rescavalir a Itziar i Lourdes per tots els problemes soferts arran de destapar el cas de corrupció. Per últim, la tercera proposta consisteix en "posar en marxa mecanismes per reforçar i millorar els protocols per protegir les persones alertadores de corrupció o d'irregularitats.

Jordi Coronas ha informat que, actualment, hi ha més de 2.420 expedients en la Bústia Ètica des del 2017. "Això és inadmissible en un ajuntament que es presenta com a garant de la transparència i del bon govern", denuncia el portaveu d'ERC. També ha sol·licitat que es tramiti per la via d'urgència les reclamacions que siguin indici de corrupció i que es doni empara legal a les persones que donin la veu d'alerta.

També han proposat restituir l'equip d'assessors del Consell de Transparència i Bon Govern, un consell "que paulatinament va quedar desmantellat quan va arribar el segon mandat de Barcelona en Comú". Per últim, també reclamaran un informe per saber el procediment que es du a terme a l'hora d'assignar les llicències urbanístiques.

Jordi Coronas també ha explicat que reclamen a l'alcaldessa Ada Colau que es mulli respecte a l'ampliació d'horaris comercials els diumenges i festius. "La UGT es va desmarcar veient els incompliments en matèria de drets laborals", explicava el portaveu, i recordava que es va vendre que aquesta mesura aportaria molts treballs de qualitat per a la ciutat, quan s'ha comprovat que realment no ha estat així.

MÉS LLIBRERIES A BARCELONA

En matèria de cultura, Gemma Sendra ha comentat la necessitat de la ciutat de salvar les llibreries i crear-ne de noves. "A Barcelona la meitat de barris no disposen de llibreries o bé només en tenen una", destacava la regidora d'ERC-BCN responsable de Cultura. Ha destacat que hi ha 25 barris on no hi ha cap establiment, que són els més perifèrics i els que tenen el nivell socioeconòmic més baix.

ERC demana una línia de suport específica per a llibreries per tal que s'obrin noves i que es mantinguin les que ja estan obertes, ja que la inflació i els encariments del lloguer i la llum provoca que molts establiments culturals estiguin a punt de tancar per no poder mantenir-los.

HOMENTAGE 'CLOWN'

Per últim, ERC ha volgut homenatjar el moviment 'clown' i deixar palès la intenció que Barcelona esdevingui capital global de la xarxa del World Clown. Per això, ERC ha comptat amb la presència del mític Jango Edwards i altres pallassos.