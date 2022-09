La presidenta de Junts, Laura Borràs / @EP



La presidenta de Junts, Laura Borràs , ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , de no respectar la "cultura de coalició" en cessar Jordi Puigneró com a vicepresident del Govern, i ha criticat que ERC no estigui complint l'acord que va permetre la investidura del president català.

En una entrevista aquest dijous a Onda Cero, la presidenta de Junts ha qualificat d'"unilateral" la decisió de cessar Puigneró, i ha descartat substituir-lo a la vicepresidència , perquè ella va decidir no formar part del Govern i ser presidenta del Parlament, ha recordat .

MÉS INFORMACIÓ Pere Aragonès cessa el vicepresident Jordi Puigneró després de la crisi de Govern

Ha assegurat que el que ha passat és d' extraordinària gravetat , i ha dit que Aragonès "òbvia que va ser investit president amb els vots de Junts i de la CUP", i que altrament no hauria pogut ser nomenat cap de l'Executiu català.

"Illa té els mateixos escons i no presideix cap govern", ha destacat Borràs, que ha subratllat que lʻacord de govern estipula com procedir amb cultura de coalició i que els consellers de Junts i el vicepresident eren nomenats per aquest partit.

"Una decisió com la d'ahir no dóna comptes d'aquesta cultura de respecte que hauria de ser de mínims", ha retret Borràs, que ha reconegut que l'Executiva haurà de decidir entre tres escenaris: anomenar un nou vicepresident de la Generalitat, abandonar el Govern o consultar la militància.

Borràs ha concretat que la militància serà consultada , tal com va aprovar el partit en la seva ponència política, però ha afirmat que els fets "porten l'Executiva a prendre decisions", i per això ha emplaçat a esperar el que decideixi l'Executiva que serà anunciat posteriorment en roda de premsa.

La líder de Junts també ha criticat que Aragonès presentés una proposta d'acord de claredat a l'estil de la Llei de Claredat canadenca: “Ens planteja un acord de claredat, nosaltres necessitem claredat a l'acord ja signat ”, ha retret.