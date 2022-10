Consulta de Junts / @EP

La participació a la consulta a les bases de Junts per decidir si el partit surt o no del Govern ha arribat aquest dijous a les 12.00 hores el 22,6% del total de 6.465 de militants de la formació amb dret a vot, ha informat el partit en un comunicat.



"Vols que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya?" , és la pregunta que es formula a les bases de la formació, que afronten una votació que pot desencadenar la ruptura de l'Executiu català i que pot tenir conseqüències al si del partit que presideix Laura Borràs i el secretari general del qual és Jordi Turull.

Ara com ara, Borràs encara no ha votat, mentre que hi ha altres dirigents que sí que han anunciat que ja han emès el seu vot, com el conseller d'Economia, Jaume Giró , que aposta per continuar al Govern, i el diputat Joan Canadell , que defensa abandonar l'Executiu.